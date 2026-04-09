Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Marka Rotası Programı'nın Açılışına Katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen Mersin Marka Rotası Programı'nın açılışına katıldı. Seçer açılışta, "Benim Mersin'e ve Mersin'in geleceğine dair çok büyük bir inancım var. Çünkü bu kentin değerlerini biliyorum ve bu kenti çok seviyorum" diye konuştu.

MTSO tarafından "Benzersiz İçerik Kalitesiyle İlk Adım" mottosu ile düzenlenen Mersin Marka Rotası Programı'na Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı.

Mersin'in markalaşma yolculuğunu çok boyutlu şekilde ele almayı amaçlayan ve iki gün sürecek program, marka kent kavramı, kent kimliği, kentin hafızası ile KOBİ'ler için markalaşma stratejileri gibi başlıkları gündeme taşımak için düzenleniyor.

Program kapsamında ilk gün, kentin markalaşmasının geleceği ve Mersin'in sahip olduğu marka değerleri uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Öte yandan program, kentin ekonomik, kültürel ve ticari potansiyelinin markalaşma perspektifiyle geliştirilmesine katkı sunmayı da hedefliyor.

"Mersin, dünyaya beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent"

Onganizasyonun Mersin'in kent kimliği için çok önemli olduğunu belirten Seçer, toplantıdan çıkacak sonuçların sürdürülebilir olmasını temenni etti. "Mersinliyim" diyebilmenin kentin marka değerine çok büyük katkılar sunacağını belirten Seçer, iki asırlık bir şehir olan Mersin'in; barındırdığı çeşitlilik sayesinde çok iyi anıldığını söyleyerek, "Mersin, dünyaya beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent olarak anılıyor, bu çok değerli. İstediğiniz kadar açık hava mecralarına, reklamlara çıkın, ledlere ya da havaalanlarına reklam verin, öyle marka olunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan Mersinliler bu kentin fahri elçisi olmalıdır"

Mersin'in tanıtımı için yapılan etkinliklere tüm dünyadaki Mersinlilerin sahip çıkması çağrısı yapan Seçer, "Mersin'in bir cazibesi olacak ki yatırımcı ve turist buraya gelecek. Bu yüzden 'Mersinliyim' meselesi çok önemli. Türkiye'nin ve dünyanın her yanında Mersinliler yaşıyor. Bu insanların Mersin'in fahri elçisi olması gerekiyor" dedi.

"Mersin her yıl daha da iyi anılan bir kent"

Mersin'in büyüyüp, geliştiğini söyleyen Seçer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) araştırmasına göre, Mersin'in 10 yılda 12 basamak birden yükseldiğini ve 13. sırada yer aldığını belirtti. Bu yükselmenin yapılan yatırımların sonucu olduğunu söyleyen Seçer, "Bu hem merkezi yönetimin buraya yaptığı yatırımların hem yerel yönetimlerin ve hem de özel sektörün yaptığı yatırımların bir sonucudur. Eğer sosyal gelişmişlik endeksi hesaplanacaksa onlarca, belki yüzlerce kriter üzerinden gidiyor. Oradaki refah, oradaki sektörlerdeki gelişme, çevre sorunları, oranın yeşil alan miktarı gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Demek ki; Mersin'de bir iyileşme var, bir ileri gidiş var" diye konuştu.

"Kent aktörleri kente sahip çıkmalı"

Mersin'in tanınırlığının sağlanabilmesi için birçok değeri ve tarihi, kültürel birikimi olduğunu kaydeden Seçer, kent olarak hikayeleştirilebilecek çok konu olduğundan söz ederek, markalaşma konusunda da her alanda olduğu gibi bilimsel yöntemlerle ilerlemek gerektiğini kaydetti. Seçer, "'Devlette devamlılık esastır' prensibi vardır ve hangi yönetici gelirse gelsin, şehirlerde de çalışmalar da devlette devamlık esas olmalı. Elbette bu bizim asli görevimiz, buna belediye başkanı, Sayın Valimiz ya da diğer yöneticiler sahip çıkacaklar ama kent ve kent aktörleri de sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) yapılarını kurduklarından bahseden Seçer, kenti ilgilendiren organizasyonları bu yapılar üzerinden yaptıklarını ve talepleri de yine bu yapılar üzerinden aldıklarını dile getirdi. Seçer, "Taş Bina'yı restore ediyoruz, 'Nasıl bir müze olsun ki Türkiye'nin, hatta dünyanın her tarafından insanlar buraya gelme gereği duysunlar' diye bu kurullardan görüş aldık. İşte markalaşma budur. Dünyaca ve Türkiye'ce tanınan müzeniz varsa insanların buraya gelme nedenidir. Dünyaca ve ülkece tanınan gastronominiz varsa buraya gelme nedeni olur" dedi.

"Bu şehirde yok, yok"

Mersin'in iş dünyasına da çok cazip imkanlar sunan, altyapısının mükemmel ve lokasyonunun da uygun bir kent olduğunu kaydeden Seçer, "Çukurova Uluslararası Havalimanı kente çok büyük değer kattı. Hızlı tren çalışmaları da çok hızlı bir şekilde devam ediyor ve kente çok önemli bir değer katacak. Karayolu güzergahımız ile dünyaya ve ülkenin her tarafına açılabiliyorsunuz. Ülkenin üretimini dünyaya buradan gönderebiliyoruz. Lojistiğimiz çok güçlü. Bu şehirde yok, yok" diye konuştu.

"Mersin, kadim Anadolu'nun sentezi"

Bir şehrin bir tane kimliği olması düşüncesini yanlış bulduğundan söz eden Seçer, "Ticaretten kaynaklı lojistiğimiz var, çünkü ticaretimiz var. Tarımdan kaynaklı lojistiğimiz var, çünkü tarımsal üretimimiz var. Turizm var; doğal güzelliklerimiz ve birikimleriniz var. Bunlar değerlendirilebilir. Bunların tespitini yapmaktan ziyade sonuca gitmek önemli. Her şey güzel, Mersin güzel. Mersin'de insan kaynağı çok değerli. Mersin, kadim Anadolu'nun sentezi. Muazzam bir şehir ve herkes burada. Kentte bir ortaklaşma var. Ortaya çıkan çok güzel bir renk cümbüşü ve sonuç var. Bu potansiyeli açığa çıkarmak gerekiyor" dedi.

"Benim Mersin'in geleceğine dair çok büyük bir inancım var"

İki gün boyunca sürecek toplantıların nedeninin de kentteki potansiyeli açığa çıkarmak olduğunu kaydeden Seçer, toplantıların başarılı geçmesi ve güzel sonuçlar alınması temennisinde bulunarak, "Bundan sonra da hep beraber 'Mersin nasıl marka kent olur' diye ve bunun fiiliyatındaki çalışmalarda ortaklaşırız. Benim Mersin'e ve Mersin'in geleceğine dair çok büyük bir inancım var. Çünkü bu kentin değerlerini biliyorum ve bu kenti çok seviyorum" diye konuştu.

"Mersin; köklü bir geçmişin, üretken bir bugünün ve iddialı geleceğin kesiştiği bir ildir"

Mersin Valisi Atilla Toros, programın Mersin'in markalaşma yolculuğunda güçlü bir rehberlik sunacağını belirtti. Artık şirketler ve ülkelerin yanı sıra kentlerin de rekabet içerisinde olduğunu söyleyen Toros, bu yarışta en güçlü aracın marka olduğunu ifade etti. Markalaşmanın vizyoner bir bakış açısıyla olabileceğine vurgu yapan Toros, Mersin'in de markalaşma yolunda güçlü hikayeleri olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Mersin köklü bir geçmişin, üretken bir bugünün ve iddialı geleceğin kesiştiği bir ildir. Biz, Mersin'in sahip olduğu potansiyele yürekten inanıyoruz. Bu şehrin küresel ölçekte adından söz ettirecek bir kapasitesi var. Yeter ki birlikte hareket edelim ve aynı hedefe odaklanalım. Mersin anlatacak çok şeyi olan bir şehir. Şimdi mesele bunu doğru bir dil, doğru bir vizyon ve güçlü bir birliktelikle dünyaya anlatabilmek" ifadelerini kullandı.

"Artık bu gücü daha doğru bir hikaye ile anlatma zamanı"

Şehirlerin sadece ne ürettikleriyle değil kendilerini nasıl anlattıklarıyla öne çıktıklarına dikkat çeken MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise "Mersin çok güzel bir şehir ama bu güzelliğin ve bu gücün çok daha geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü biz çok çalışıyor, çok üretiyor ve gerçekten çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu kadar değerin, bu kadar üretim gücümüzün artık sadece kendi içimizde kalmaması gerekiyor. Bugün şunu net görüyoruz; biz lojistikte güçlü bir merkeziz, tarımda lideriz ve ihracatta önemli bir oyuncuyuz. Yani ortada bir eksiklik yok, aksine çok güçlü bir temel var. Artık bu gücü daha doğru bir hikaye ile anlatma zamanı. İnanıyorum ki gerçekleştirdiğimiz Marka Rotası Konferansı bu uzun yolculuğun en önemli adımlarından biri olacaktır" diye konuştu.

Programda ayrıca; Marka Konseyi Derneği Başkanı Ramiz Bülent Fidan, ARED Açıkhava ile Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkanı Şahin Acar da birer konuşma gerçekleştirdi.