Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılında 380 Bin 760 Ton Sıcak Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında, 380 bin 760 ton sıcak asfalt, 685 kilometre sathi asfalt kaplama ve 486 bin 429 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'Yolumuz Açık Olsun' sloganıyla 2024 yılında, 380 bin 760 ton sıcak asfalt kullanılarak gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla 174 cadde, sokak ve bulvar yenilendi.

Yol yapım ekipleri sadece merkezde değil, 13 ilçede kırsal mahalle ve bağlı grup yollarında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Grup yollarında yapılan asfalt çalışmalarıyla kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin ürünlerini merkeze güvenli yollardan ulaştırması sağlandı. 2024 yılında 685 kilometre sathi asfalt kaplama imalatını tamamlayan ekipler, 191 noktada birçok mahallenin fayda sağladığı, özellikle tarımsal üretim yapan mahalle ve bağlı grup yollarında çalışmalarını yoğunlaşırdı. Önemli bağlantı ve grup yolları yenilenirken, dar olan yollar genişletildi, yeni yollar açıldı.

Kent trafiğini rahatlatan yeni yollar açıldı, alternatif güzergahlar oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, artan kent nüfusuna paralel olarak ihtiyaç duyulan alternatif yol güzergahlarını oluşturma çalışmalarına 2024 yılında hız verdi. '2. Çevre Yolunun Uzatılması Projesi' 2. Etap çalışmaları kapsamında Mezitli İlçesi İsmet İnönü Bulvarı'ndan MESKİ Arıtma Tesisi'ne kadar bin 300 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde yeni yol açma projesi tamamlandı. '3. Çevre Yolunun Uzatılması Projesi' 1. Etap çalışmaları kapsamında ise 3. Çevre Yolu devamını Üniversite Caddesi'ne bağlamak amacıyla, 980 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde yeni yol açma ve bisiklet yolu projesi tamamlandı. 10 bin 680 metre olan bu hat, 980 metrelik projenin tamamlanmasıyla 11 bin 660 metre uzunluğuna çıkarıldı ve Üniversite Kavşağı'na bağlandı. Toroslar İlçesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan başlayarak Üniversite Kavşağı'na kadar bağlanan hat sayesinde Sayapark kavşağındaki trafik yoğunluğu azaltılırken, Güneykent Kavşağı'ndan Üniversite Caddesi'ne kadar bisiklet yolu olacak şekilde trafik sürücülerin kullanımına sunuldu. 3. Çevre Yolu Devam projesi 66 günde tamamlanarak trafiğe açıldı.

"174 farklı lokasyonda toplam 380 bin 760 ton sıcak asfalt ile yol yenileme işini tamamladık"

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, 2024 yılı içerisinde kentin birçok noktasında eş zamanlı yol yenileme çalışmaları yürütüldüğünü vurgulayarak, "2024 yılı içerisinde 13 ilçemizi birbirinden ayırt etmeksizin hazırlanan projelerin birçoğu hayata geçirildi. İl genelinde 174 farklı lokasyonda toplam 380 bin 760 ton sıcak asfalt ile yol yenileme işini tamamladık. 2024 yılı bizim için etkin ve verimli bir şekilde tamamlandı. Bazı çalışmalarımızdan örnek vermek gerekirse, kentin doğu girişi olan ve yıllardır bir sorun haline gelen liman yolunda, 2024 yılının ilk çeyreğinde yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışması yaptık. Hem yol güvenliği sağlanmış, hem de mevcut yol yüksek standartlı ve kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edildi. Yine Erdemli ilçemizin Erdemoğlu Bulvarı'nın birinci etabında Osman Bölükbaşı Caddesi ve Şenoğlu Caddesi'nde, Silifke ilçemizde Metin Mertol Kabal Caddesi, Celal Bayar Caddesi, Gülnar'da Belediye Caddemizde, Tarsus'ta Eshab-ı Kehf ve Genç Osman Caddesi'nde, Mut'un Karacaoğlan, Fatma Türkon ve Necip Fazıl Kısakürek Caddelerinde ve daha birçok noktada, sıcak asfalt ile yenileme çalışmamızı tamamladık" dedi.

"Kaldırımlarımızı, özel gereksinimli bireylerimizin kullanımına daha uygun hale getiriyoruz"

Sadece merkezde değil, 13 ilçenin kırsal mahalle ve grup yollarında da birçok çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Bayır, "191 farklı lokasyonda, toplam 685 kilometre uzunluğunda sathi asfalt ile yol yenileme işini tamamladık. Yaptığımız bu hizmetlerle de hem kırsal mahalle sakinlerimizin, hem de üreticilerimizin yüzünü güldürmeyi başardık. Engelsiz bir kent oluşumuna da katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda yıl içerisinde yaklaşık 487 bin metrekarelik kaldırım imalatı yaptık. Kaldırımlarımızı, özel gereksinimli bireylerimizin kullanımına daha uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.

Karla mücadele ekipleri 7/24 hizmet verdi

Bayır, 2024 yılında 22 karla mücadele merkezinde ekiplerin kesintisiz görev aldığını belirterek, "113 makine ve araç, toplam 295 personelle bu hizmetimizi de aksatmadan devam ettirdik. Halen bu hizmetlerimiz devam ediyor. Bu mücadeleyi sağlarken, karda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına da koşuyoruz. Teksin, bu hususta ve yaptığımız tüm hizmetlerde vatandaşlarla bizim aramızda olan bütün engelleri ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.

"Koruma bandı ve yaya olarak tasarlanan projeyi hayata geçirdik"

Çevre yollarının uzatılması projesi hakkında da bilgi veren Gamze Bayır, şöyle konuştu:

"2023 yılı içerisinde 2. Çevre Yolun devamı olan İsmet İnönü Bulvarı'ndan 980 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde yeni bir hattı açmıştık. 2024 yılı içerisinde de bu hattın devamı olan bin 300 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde yeni yol açma çalışmasını tamamladık. Bir diğer önemli projemiz de 3. Çevre Yolu Devam Projesi'ydi. Proje kapsamında da Tıp Fakültesi Kavşağı'ndan Üniversite Kavşağı'na 980 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde üç şerit araç, bir şerit bisiklet yolu, koruma bandı ve yaya olarak tasarlanan projeyi hayata geçirdik."

"Asfalt laboratuvarı bulunduran tek belediye olma özelliği taşıyoruz"

Yaptıkları yatırımların ekonomik, sürdürülebilir ve kaliteli olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Bayır, "Bu hususta, geçmiş yıllarda Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde asfalt şantiyemize 2 adet 'Asfalt, Toprak ve Beton Laboratuvarı' kurmuştuk. Laboratuvarlarımızda yol yapım hizmetlerine yönelik bütün imalatların fen ve sanat kaidelerine uygunluğu denetlenmekte, aynı zamanda kalite standartlarına yönelik deneyleri yapılabilmektedir. Bu laboratuvarlar ile Akdeniz ve Çukurova Bölgesi'nde bulunan tüm yerel yönetimler arasında, bünyesinde asfalt laboratuvarı bulunduran tek belediye olma özelliği taşıyoruz" dedi.

Mobil laboratuvar hizmetini de 2024 yılı içinde kurduklarını ve teknolojik açıdan çok kaliteli sistemler olduğunu kaydeden Bayır, "Bu sistem, bize uzak veya kırsal bölgelerdeki arazi çalışmalarında laboratuvar erişimi sağlamaktadır. Aynı zamanda saha çalışmalarımızda hızlı veri toplama ve analiz yapma imkanı da sunmaktadır. Tam donanımlı bir sistem olduğu için, ulaşılması en zor alanlarda bile bizim laboratuvar faaliyeti göstermemize olanak sağlıyor" diye konuştu.

Altyapı kazı çalışmalarının titizlikle denetlendiğini, bu kapsamda bin 582 altyapı kazı başvurusunun değerlendirilip sonuçlandırıldığını sözlerine ekleyen Bayır, şehrin altyapı haritasının çıkartılması ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi için de yeraltı tespit cihazlarıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"2025 yılı içerisinde bu hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz"

2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında ve ilerleyen yıllarda da başarılı işlere imza atacaklarını ifade eden Gamze Bayır, şöyle devam etti:

"Verdiğimiz tüm hizmetlerle kentimizi konforlu, modern ve güvenli yollarla buluşturuyoruz. Aynı zamanda ulaşım altyapısındaki unsurları modernize ederek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. 2025 yılı içerisinde de bu hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, aynı kararlılıkla hedeflerimize ulaşmak için memnuniyetle çalışacağız."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdaki otobüsleri yeniden dizayn ederek oluşturduğu Mobil Yaşam Otobüsleri ise yol yapım çalışma alanlarında aktif olarak kullanılıyor. Yol Yapım ekipleri, özellikle çalışmaların günlerce sürdüğü uzak bölge ve ilçelerde Mobil Yaşam Otobüsleri'ni kullanarak personelin rahat ve hijyenik bir şekilde konaklamasına imkan sağlanıyor. Zaman ve iş gücü yönetimi açısından etkin ve verimli hizmet sunulmasına olanak sağlayan, içerisinde yataktan duşa, lavabodan televizyona kadar her unsuru barındıran Mobil Yaşam Otobüsü ile mesaisi biten personel ev rahatlığına kavuşuyor. Buzdolabı, televizyon, ısıtma soğutma sistemleri için gerekli olan elektrik enerjisini üstünde yer alan güneş panellerinden alan, yenilikçi tasarımlara sahip Mobil Yaşam Otobüsü, ekiplere her koşulda daha sağlıklı çalışma imkanı sunuyor.