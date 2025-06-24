Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 13 İlçedeki Bin Arı Yetiştiricisine Ekipman Desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ilçesinde faaliyet gösteren küçük ölçekli bin arı yetiştiricisine, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alet ve ekipman desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, kentin 13 ilçesinde faaliyet gösteren, en fazla 100 kovana sahip ve Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile Mut- Gülnar Bal Üreticileri Birliği'ne kayıtlı bin arı yetiştiricisine, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alet ve ekipman desteği sağlandı. Bu kapsamında Erdemli'de 219, Silifke'de 131, Toroslar'da 116, Mut'ta 119, Tarsus'ta 99, Anamur'da 63, Bozyazı'da 68, Mezitli'de 53, Çamlıyayla'da 28, Yenişehir'de 33, Gülnar'da 25, Aydıncık ve Akdeniz'de ise 23'er olmak üzere bin üreticiye ulaşıldı. Yetiştiricilere, 3 kilogram temel arı peteği, arıcı maskesi, arıcı körüğü, arıcı eldiveni, el demiri ile 2'şer kutu parazit ilacı verildi. Bu sayede üretim süreçlerindeki verimliliğin ve arı sağlığının artırılması hedefleniyor.

Yoğurma makinesi desteği

Büyükşehir Belediyesi, Anamur'da kadınların hamur yapma sürecini daha pratik hale getirmek ve iş yükünü azaltmak için 7 mahalleye birer adet olmak üzere hamur yoğurma makinesi teslim etti.

Aydıncık'ta gerçekleşen törende ise arı yetiştiricilerine malzeme setlerini teslim eden büyükşehir, Yeniyürük Sulama Kooperatifi'ne de badem soyma makinesi desteği sağladı.

"Ülke çapında örnek gösterilen hizmetleri var"

Silifke'de gerçekleştirilen destek töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana bütün üreticilere destek verdiğini belirterek, "Sadece çiftçilere değil, arıcılara da destek veriyor. Hangi alanda olursa olsun, yeter ki üretim olsun. Vahap Başkanımızın, ülke çapında örnek gösterilen hizmetleri var. Biz de Silifke Belediyesi olarak, kendi şartlarımız ve bütçemiz olanakları içerisinde üreticilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdiğimiz zaman, tabi ki daha büyük destek vermemiz mümkün oluyor" dedi.

"Seçer, çeşitli destekleri ile her zaman üreticilerin yanında"

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, arı yetiştiricilerine desteğin verildiği törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2019'dan bu yana üreticilerin yanında olan çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Deniz, şunları kaydetti:

"Başkanımız Vahap Seçer, arı yetiştiricilerine destek olmadan önce küçükbaş hayvan dağıtımı yaparak hayvancılığın gelişmesine katkıda bulundu. Şimdiye kadar passiflora, zeytin, avokado gibi birçok fidenin, fidanın dağıtımı yapıldı. Anamur Belediyesi olarak biz de her zaman üreticinin yanında olan, üretmeyi birinci hedefi olarak ilke edinen bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Böyle güzel bir etkinlikte üreticilerimize güzel hizmetler veren Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum."

Arıların bal üretimi dışında yaşamsal döngüye de çok fazla katkı sağladıklarını belirten Deniz, bununla birlikte meyvelerin tozlaşmasından birinci kalite meyve elde edilmesine kadar pek çok yarar sağladıklarını, bu yüzden arı yetiştiricilerine yapılan desteklerin çok önemli olduğunu ifade etti.

"Üreticilerin ihtiyaçlarına çözüm üreten ve bölgelere özgü projelere önem veriyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu da Başkan Seçer'in göreve gelmesinden bu yana büyükşehirin tarımın her koluna destek verildiğini anlatarak, "Daha önce Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 708 arı yetiştiricimize temel ekipman desteğinde bulunduk. Bununla birlikte yüzde 50 hibeli bal sağım çadır desteği de verdik. Arı yetiştiricilerinin satış ve pazarlama yapabilmesi için Mezitli ve Yenişehir'de 2 adet Bal Evi kurduk. Arı Yetiştiricileri Birliği'nin üreticilerden almış olduğu balları, 'Merbal' adı altında doğrudan vatandaşlarla buluşturmasına öncü olarak işbirliği sağladık" ifadelerini kullandı.

"Arıcılık, hayatın döngüsünü sağlayan olmazsa olmazlarımızdandır"

Tarımsal destekleri her yıl çoğaltarak, kent genelinde üretimin büyümesinin önünü açtıklarını söyleyen Şahutoğlu, "Bu yıl da büyükşehir olarak 'Altın Kovan' projesini hayata geçirdik. Proje ile arı yetiştiricilerinin işlerini kolaylaştıracak 1 adet arıcılık maskesi, 1 adet arıcılık körüğü, 1 adet el demiri, 3 kilogram peteğin ve parazit ilacının olduğu paketler dağıtıyoruz. Yaptığımız bu proje, üretimi biraz daha kolaylaştırabilecek, vermiş olduğumuz ilaçlarla kovan sağlığına destek olabileceğimiz, böylelikle üretim anlamında da yetiştiricilerin yanında olacağımız bir proje. Arıcılık sadece bir bal üretimi değil, hayatın döngüsünü ve yaşamın en temel koşullarını sağlayan olmazsa olmazlarımızdandır" dedi.

"İşlerini büyütmek isteyen yetiştiricilere yol haritası çiziyor"

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, arıcılara destek konusunda her geçen gün daha çok ilerleyen projeler üretiyoruz. Özellikle, 'Altın Kovan' projesi Türkiye'de tektir. Sürdürülebilir olması açısından da çok güzel bir proje. Büyükşehirin bin üreticimize vermiş olduğu alet ve ekipman desteği de çok kıymetlidir. Bu proje sayesinde arıcıların ihtiyaç duyduğu maske, körük, eldiven, petek gibi temel ihtiyaçlara harcanacak para, üreticilerimizin ceplerinde kaldı. İşlerini büyütmek isteyen arıcılar, bu proje sayesinde bir yol haritası çizmiş durumda. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Mut, Gülnar Bal Üreticiler Birliği Başkanı Ayhan Keser, büyükşehirin üreticileri her zaman desteklediğini kaydederek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri destekleyen Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederim. Büyükşehir her zaman üreticilerin yanında oldu" dedi.

Verilen destek, arı yetiştiricilerini mutlu ediyor

Destekten faydalanan üreticiler ise memnuniyetlerini dile getirdi:

Leyla Badak: "Büyükşehir Belediyesinin arıcılara desteğinden yararlandım. Bizler de arı gibi çalışıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği arıcılık ekipmanlarını almaya geldik. Ekipman içerisinde maske, önlük, körük, çeki demiri ve arı ilacı var. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara, bal gibi destek yapmış."

Erkan Eker: "Hayvancılık olsun, arıcılık olsun büyükşehirin güzel projeleri var. Bu malzemeleri cebimizden alacak olsak, 4-5 bin lira maliyeti olur. Cebimizden çıkmadığı için bize faydası oluyor. Küçük ölçekli arıcılara çok iyi bir destek."

Hasan Çalıkoğlu: "Büyükşehir Belediyesi tarımla uğraşan herkese yardım ediyor. Türkiye genelindeki ekonomik sıkıntıdan dolayı, arıcımız da zor durumda. Bir ilaç bile, küçük ölçekli arıcıya en az yarım sezon gider. Dolayısıyla katkısı çok büyük olacaktır. Vahap Başkan özünde ziraatçı olması nedeniyle bu işi bilerek yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz."

Mehmet Zürra: "Bir tek petek bile olsa, destek destektir. Bunların hepsi birer yatırım ve hizmettir. Paketin içerisinde arıcı maskesi, arı kullanma bıçağı, körük, petek, eldiven ve her şey vardı."

Sevilay Dişçi Yüksek: "Arıcıların çok büyük bir yükü var ve bu destekler, onların bu yüklerini biraz hafifletmiş oluyor. Biz Anamur'da oturuyoruz, ama petekleri Mersin'den temin ediyoruz. Her şey artık çok pahalı. Maliyetimize destek olunca da üretimimiz artıyor."

Furkan Yıldız: "Arıcılık üretimi yaparken aldığımız bu ürünlerin maliyeti yüksek oluyor. O yüzden bu destek bize maliyet açısından katkı sağlıyor."

Büyükşehir, kırsalda üretimi büyütmek için makine desteklerini sürdürüyor

Anamur'da gerçekleşen arıcılık malzeme ekipman dağıtım töreninde 63 arı yetiştiricisine arıcılık malzeme setleri teslim edilirken, bu setlerle birlikte Emirşah, Karadere, Kalınören, Saray, Kızılaliler, Güleç ve Alataş mahallelerine toplam 7 adet hamur yoğurma makinesi gönderildi. Bu makineler, özellikle kırsal bölgelerde ev ekonomisine ve üretime büyük katkı sağlayan kadınların işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

"Badem soyma makinesi sayesinde, üretim yapan bahçeler çoğalacak"

Bozyazı Kızılca Sulama Suyu Kooperatif Başkanı Şeref Turgay, verilen desteklerden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, "Bizim mahallemizde badem ve ceviz bahçeleri çoğunlukta. Yeniyürük Sulama Kooperatifi'ne bağışlanan badem soyma makinesiyle vakitten kazanacağız. Üretim ve motivasyon da artacak. Bu sayede üretim yapan bahçeler daha da çoğalacak" dedi.

Bozyazı Gözce Mahalle Muhtarı Murat Yakışır ise "Mahallemizde bir ihtiyaçtı ve ortak kullanım için makine desteği talebinde bulunmuştuk. En kısa sürede de bizlere ulaştı. Kendi gözetimimizde, temiz kullanmak kaydıyla kullandıracağız" diye konuştu.