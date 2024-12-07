Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Amatör Spora Desteksin Mersin" sloganıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Katkı Töreni'ne katıldı. Amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen tören kapsamında bu yıl toplam 270 kulübe 11 milyon 740 bin 500 TL nakdi destek sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Töreni'ni kapsamında bu yıl toplam 270 kulübe toplam 11 milyon 740 bin 500 TL nakdi destek sağlandı. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından "Memnuniyetle Sporcu" video gösterimi ile başladı.

Programda konuşan Başkan Seçer, amatör spor kulüplerine her yıl geleneksel olarak destek verdiklerinden söz ederek, bu yılki başvuru tarihini kaçıran 28 kulübe de bir kereye mahsus olmak üzere destek vereceklerini duyurdu.

Bu yıla kadar kulüplere toplam 14 milyon 641 bin TL nakdi destek verdiklerinden bahseden Seçer, 28 kulüp hariç olmak üzere bu yıl da 270 kulübe 11 milyon 740 bin 500 TL'lik bir nakdi destek verdiklerinden söz etti. Seçer böylelikle bugüne kadar amatör spor kulüplerine 27 milyon TL'yi aşan bir maddi destek sağlamış olacaklarını kaydetti. Mersin Büyükşehir olarak 200 sporcu ve bunun yanında da 124 antrenöre 4,5 milyon lira gibi bir maddi katkı sağlayacaklarını da duyuran Seçer, Mersin'de sporu sevdirecek ve yaygınlaştıracak her türlü faaliyet içerisinde olduklarını belirtti.

"Köydeki çocukla, merkezdeki çocuk imkanlara eşit ulaşım hakkına sahip olmalı"

2023 yılında başlattıkları "Yüzde 100 Cumhuriyet, Yüzde 100 Spor" projesi kapsamında da Sporbüs aracının köy köy gezdiğinden bahseden Seçer, her alanda fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Seçer, proje kapsamında 200 mahallede yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştıklarından söz ederek, "Köydeki çocukla, merkezdeki çocuk devletin sağladığı imkanlara eşit ulaşım hakkına sahip olmalı. Okul, eğitim ya da spor, kültür ve sanat faaliyetleri olmak üzere aklınıza ne gelirse hepsine eşit ulaşabilmeli. Merkezdeki çocuk bir spor branşında kabiliyetliyse ve yükselme ihtimali varsa; kırsaldaki çocuğun da olması lazım felsefesi ile Kır Çiçekleri projesini başlattık ve sürdürüyoruz" dedi.

"Mersin bir spor kenti olsun istiyoruz"

Ulusal ve uluslararası birçok farklı branşta farklı organizasyonu hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Seçer, Mersin'in coğrafi olarak da insanların yapısı olarak da spor kenti olmaya çok müsait olduğunu dile getirdi. Seçer, "Mersin bir spor kenti olsun istiyoruz. Mersin coğrafya, konum, topografya olarak ve insan kitlesi açısından da buna müsait. Mersin bir göçmen kenti. Burada her kültür ve bütün etnik yapıların karışımı var. Neden Mersin bir spor kenti olmasın?" diye konuştu.

Spor kulüplerine ve sporculara il içerisinde olduğu gibi il dışı faaliyetlerinde de destek olduklarını hatırlatan Seçer, "Bu katkılarımızı ve tesislerimizin kullanım iznini hiçbir zorluk çıkarmadan sağlamaya devam edeceğiz. Yeni tesisler konusunda da bazı ilçe belediyelerimiz ile temaslarımız var. Çok efektif kullanılmayan tesisler var. Onları biz rehabilite edip daha etkin kullanımını sağlayabiliriz. Yeni dönemde de mantalitemiz aynı; spora ve amatör spora destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentin farklı bölgelerinde projeksiyonlar yaptıklarını ve söz konusu bölgelerde "Gençlik Kampüsü" oluşturmayı planladıklarını dile getiren Seçer, bu kampüslerde gençler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlik eğitimleri ile kurslar vermeyi hedeflediklerini söyledi. Seçer, Mersinlilere sözünü verdiği yaklaşık 500 dönümlük "Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi" içerisinde de sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanların olacağını aktardı.

"Spor kulüplerimizin başarısı, kente farklı bir hava katıyor"

Spor turizminin gelişmesine önem verdiklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları her etkinliğin Mersin'de spor turizminin gelişmesine katkı sunduğuna dikkati çeken Seçer, "Burada faaliyet gösteren spor kulüplerimizin başarısı kente farklı bir hava katıyor. Bu konuda, asıl ilgili olan Spor Bakanlığı'nın uhdesinde, büyük spor tesislerinin inşa edilip, özellikle ulusal ve uluslararası takımların gelip burada kamp yapmalarını sağlayacak projeler geliştirmek gerekiyor. Örneğin biz şu anda Turizm Bakanlığı ile eş güdümlü olarak Karboğazı Kayak Merkezi'nin proje çalışmasına devam ediyoruz" dedi.

"Mersin EuroVelo'ya dahil oluyor"

Yapılan çalışmaların ardından Mersin'in, Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan bisiklet rotası olan EuroVelo'ya dahil edilme aşamasına gelindiğini aktaran Seçer, "Bu da spor turizminin bir parçası. Mersin, dünyanın muhtelif yerlerinden bisikletçilerin Akdeniz rotası içerisinde olacak. O rota içerisinde Mersin'den de geçişlerini sağlayan bir çalışma. Müracaatımızı yaptık. Her şey olumlu gidiyor. Artık son aşamadayız, EeuroVelo'ya kabul edileceğiz. Bu Mersin için çok büyük bir gelişme olacak" diye konuştu.

15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek "6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun sloganının 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" olduğunu hatırlatan Seçer, Mersin'in her konuda rekorları hak ettiğini söyledi. Seçer, şunları dile getirdi:

"Mersin her alanda rekorlar kenti olsun istiyoruz. Son seçimde rekor oyla rekor bir seçim sonucu elde edildi. Her alanda rekor bizde olsun. Mersin; sportif faaliyetlerde, gelişmişlikte, vatandaşın huzurunda, birliğinde, beraberliğinde ve kardeşliğinde rekor bir şehir olsun. Mersin mutlulukla ve kardeşlikle anılsın. Mersin'i hep 'Küçük Türkiye'diye tanımlarım. Çünkü Türkiye burada ve Mersin bir göçmen kenti. Mersin'de her renk var. Mersin'de huzur, kardeşlik, bir arada olma ve bir arada yaşama kültürü var. Biz de Türkiye böyle olsun istiyoruz. Barış ve kardeşlik olsun, kavga ve gözyaşı olmasın. Vergilerimiz gereksiz yerlere harcanmasın. Biz birlik ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz."

Seçer tüm yurttaşları maratona davet etti

Konuşmasında tüm yurttaşları maratonda yer almaya davet eden Seçer, "Sadece profesyonel sporcuların katıldığı 42 kilometrelik bir yarış değil. 10 kilometrelik ve 3 kilometrelik Halk Koşusu olacak. Tüm Mersinlileri bekliyoruz. Maratonumuz, Dünya Atletizm Birliği tarafından da 'Elit Label' kategorisine alındı. Maraton için 11 Aralık 2024 tarihine kadar mbbspor.org'dan kayıtlar gerçekleştirilebilir. Herkesi 15 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayacak olan 42 kilometre, 10 kilometre ve 3 kilometrelik Halk Koşusu'na bekliyoruz" dedi.

"Amatör spor kulüpleri başımızın tacıdır"

Mersin Büyükşehir olarak mevzuat gereği katkı sunacakları branşların amatör branşlar olduğundan söz eden Seçer, yaptıkları her hizmetin kaynağının vatandaşın parası olduğunu vurguladı. Amatör spor kulüplerinin başlarının tacı olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, seneye de aynı destek kapsamında bir arada bulunmayı dileyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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