Mersin Büyükşehir Belediyesi, Turizm Farkındalığını Artırmak İçin Eğitimler Düzenliyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, gastronomisi, doğası, tarihi ve kültürü ile öne çıkan noktalarda turizm farkındalığını artırmak, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak ve yerel turizm kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim programı düzenledi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimler; Hamzabeyli, Uzuncaburç, Melemez ve Çömelek mahallelerinde gerçekleştirildi.

Coğrafi özelliklerine bağlı olarak niş ve organik ürünleri öne çıkan mahalleleri önceleyen Mersin Büyükşehir ekipleri; kırsal turizm farkındalığı, yerel turizm potansiyelinin geliştirilmesi, yerel ürünlerin turizme kazandırılması ve markalaşması, ziyaretçi karşılama ve misafir memnuniyeti, hizmet standartları, sürdürülebilir turizm uygulamaları, ev pansiyonculuğu, hijyen, konaklama hizmet standartları, el sanatları ve yerel üretimin pazarlanması, satış teknikleri, paketleme, etiketleme ve fiyatlandırma, tanıtım yöntemleri, kültürel ve doğal değerlerin korunarak turizme entegrasyonu, kadınlar ve gençlerin sürece katılımı ile iletişim ve temsil becerilerinin geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Turizme ilişkin her detay, alanında uzman olan turizm acentası sahibi, destinasyon uzmanı ve danışmanı Erdal Çeri tarafından anlatıldı.

"Turizme katılımı olan bölge halkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

Büyükşehir olarak Örnek Köy ve Arkeoköy projelerinin hayata geçirildiği noktalarda turizm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Turizm Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, "Bir süredir dört tane Örnek Köy çalışması yürütüyoruz. Örnek Köy çalışmaları yaparken turizm farkındalığının artması, bölgede oluşacak turizm hareketliliğinin halk tarafından kabul edilebilirliğinin sağlanması açısından bir dizi eğitim planlaması yaptık. İlkini Melemez Köyü'nde başlattık. Ardından Kan portakalı ile öne çıkan Hamzabeyli, Jeoköy Çömelek ve Arkeoköy projelerimizi gerçekleştirdiğimiz Uzuncaburç'ta bu eğitimleri gerçekleştirdik" dedi.

Turizme elverişli noktalarda bu çalışmaları yaptıklarını söyleyen Eren, "Amacımız; bölge halkının turizme doğrudan ya da dolaylı bir katılımı varsa, bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak. Hizmet sektörüne veya üretime dahil olacaksa, onunla ilgili bilmesi gereken ne varsa öğrenmesini sağlamak" diye konuştu.

Turizm farkındalığını artırmak için seçilen bölgelerin niş ürünlerini, doğal güzelliklerini veya tarihini öne çıkarmak için eğitimlerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Eren, her bölgenin kendine ait özellikleriyle turizme yatkınlıklarını anlattı. Kentin paydaşları ile ortak hareket ederek her bölgenin ihtiyacına uygun hareket ettiklerinin altını çizen Eren, çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

"Mersin doğru destinasyon ile kısa sürede turistlerin uğrak noktası haline gelecek"

Mersin'i karış karış gezerek bildiklerini yerel halk ile paylaşan turizm acentası sahibi, destinasyon uzmanı ve danışmanı Erdal Çeri, kırsalda turizm farkındalığı konusunda yaptığı eğitimlerde gözlemlerini aktardı. Mersin'in turizm için iyi bir altyapısı olduğunu söyleyen Çeri, "Mersin aslında bilinen, ama bir o kadar da bilinmeyen bir yer. Biz köylerde, antik kentlerde, sahillerde, otellerde ve birçok yerde vereceğimiz eğitim sonucunda, bir ürünü nasıl geliştireceğimize dair altyapıyı oluşturmaya çalıştık. Ben inanıyorum ki kısa vadede kamunun da çabalarıyla Mersin doğru bir destinasyon haline gelecek ve turistlerin, özellikle de deneyim turistlerinin gelip görmek isteyeceği bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

Yerel halkın bu destinasyona hazır olduğunu belirten Çeri, "Ellerinde turiste sunabilecekleri şeyler var. Bir kısmını da buna alıştırmak gerekiyor. Eğitimlere devam etmek, altyapıda ve pazarlamada onlara destek olmak lazım. Turizmin, bacasız bir sanayi olarak birçok kişiye gelir kaynağı olacağını anlatmamız gerekir" dedi.

Mersin'i merak edenlere seslenen Çeri, "Burası sadece deniz ve güneşi olan bir yer değil. Çok farklı ürünlerin, çok farklı görülecek yerlerin, doğanın, tarihin, Kilikya gibi anlatılabilecek geçmiş tarihin yanında, aynı zamanda o günden bugüne gelen Yörük, Türkmen hatta Girit kültürünün bulunabileceği farklı kombinasyonların, mozaiğin çok rahat görünebileceği bir yer. Onun için gelip burada bir şekilde bunu yaşayıp deneyimlemelerini isterim" diye konuştu.

"Uzuncaburç tarihin cennetidir"

Bilinen 3 bin yıllık geçmişi ve eşsiz kalıntılarıyla tarihseverlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, Uzuncaburç için "tarihin cenneti" tabirini kullandı. Eğitimler sayesinde turizmi daha da canlandıracaklarını söyleyen Muhtar Ünal, "Görmeyenleri buraya bekleriz, duyanlar duymayanlara söylesin. Burası, herkesin görmesini istediğimiz tarihi bir kentimiz. Mersin Büyükşehir Belediyemize, özellikle Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim köyümüzü Arkeoköy ilan etti. Çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor" sözleriyle emek veren herkese teşekkür etti.

"Bu proje Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bir proje"

Çömelekliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhsin Yılmaz, Çömelek'de düzenlenen turizm bilgilendirme toplantısının köy için önemli bir adım olduğunu belirtti. Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından köyün geçtiğimiz yıl Jeoköy Örnekköy projesi kapsamına alındığını ifade ederek, "Bu proje Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bir proje. Bu proje kapsamında buranın jeolojik, tarihi ve doğal yapısı ile tarımsal üretim girdileri konusunda çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin sayılı kanyonlarından biri olan Sason Kanyonu da burada ve turizme açıldı. Her gün onlarca kişi buraya gelip ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi'nin köye yönelik destekleri çok önemli"

Çömelek Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Gölgeli, köyün tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin köye yönelik desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Gölgeli, "Başkanımız Vahap Seçer'e köyümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda, belediyemizin hassas olduğunu görüyoruz. Verilen eğitimle, mahalle sakinlerimiz birçok konuda bilgi sahibi oldu. Üretilen ürünlerin pazarlanması, turistlere yaklaşım gibi konularda önemli bilgiler aldılar. Bu eğitimin köyümüz için çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Vatandaşlar verilen eğitimden ve desteklerden memnun

Verilen eğitimden çok memnun olduğunu söyleyen Hamzabeyli sakini Elif Erdoğan, "Bizler için güzel bir deneyim ve gelir kapısı oldu. Yaptığımız ürünlerden biz de memnunuz, alanlar da... Hamzabeyli Köyü'ne gelmek isteyenlere duyururuz. Köyümüzde her şey mevcut. Organik, temiz ve titizlikle yapılmış ürünleri halkımıza sunmaya hazırız" dedi.

Başkan Vahap Seçer'e teşekkür eden Hamzabeyli sakini Fatma Erdoğan, "Çorbamızı, mantımızı turistlerimize ikram etmeyi çok istiyoruz. Her şeyi doğal ürünlerle yapıyoruz. Geldiğimiz toplantılarda da bilgi sahibi oluyor, bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Bütün halkımızın buraya gelmesini, burada yaşamasını isterim" diye konuştu.

Türkçe Öğretmeni Sibel Ünal, ata topraklarına dönerek lavanta üretimine başladığını ve köyde yapılan turizm eğitiminin kendisini motive ettiğini söyledi. Verilen eğitimin kırsal kalkınma açısından önemli olduğuna dikkat çeken Ünal, "Öncelikle Başkanımız Vahap Seçer'e, eşi Meral Hanım'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin, Çömelek'i daha ileri bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Hem eğitime hem sosyalleşmeye hem de ekonomik katkıya büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.