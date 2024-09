Mersin\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Dünya Temizlik Günü'nde Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe; öğrenciler, STK ve dernekler ile gönüllü vatandaşlar katılım sağladı. Katılımcılar doğadan topladıkları atıklarla adeta çöpten dağ oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, her sene olduğu gibi bu sene de Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Farkındalık etkinliğine Çavuşlu İlkokulu, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ve Mersin Üniversitesi'nden öğrenciler, STK ve dernekler ile gönüllü vatandaşlar katılım sağladı. Etkinliğe katılan yaklaşık bin öğrenci, kendilerine dağıtılan yelek ve eldivenlerle, vatandaşların bıraktığı çöpleri topladı.

Okçuluk etkinliği, müzik dinletisi...

Farkındalık etkinliğinde birçok aktivite de bir aradaydı. Çöplerin toplanmasının ardından küçük yaştaki çocuklar yüz boyama etkinliği yaparken, Mersin Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler de okçuluk etkinliği düzenledi. Çeşitli parkurların kurulduğu alanda spor aktiviteleri de yapılırken, Mersin Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Can, her yıl çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl Emirler bölgesindeki ormanlık alanı seçtik. Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Çavuşlu İlkokulu, Mersin Üniversitesi Gönülleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemize bağlı 'Harekete Devam' adı altında sahilde sabah sporu yapan gruplarımız ve gönüllülerimizle beraber buradayız. Mersinimiz güzel bir şehir. Mersinimizin kirlenmemesi adına, bu kirliliği bizlerin oluşturduğunu bilmemiz adına bir farkındalık çalışma yapıyoruz. Çocuklar; doğanın temiz olması gerektiğini, onu korumamız gerektiğini öğrensinler. Ben bunu çok önemsiyorum. Sınıfımda, okulumda çok üzerinde durduğum bir konu. Böyle etkinliklere de mutlaka katılıyoruz. Velileri de özellikle davet ettik ki, onlar da bu işin içinde olsunlar. Doğa, temizlik, çevre konusunda bir nebze farkındalık yaratabilirsek, o kadar mutlu olurum. "

Mersin Lets Do It İl Temsilcisi Mihriban Akdağ, "Her sene 81 ilde eş zamanlı olarak temizlik düzenliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, bu yıl Emirler'de bir temizlik etkinliği düzenledik. Birçok STK ve okulun katılımı ile gerçekleşti. Daha temiz bir çevre için, geleceğimiz için çevremizi koruyalım" dedi.