Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

Mersin\'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.

22.03.2024 11:13  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.

Kıyılarda çok sayıda canlı ve ölü olarak denizanası tespit edilmesi, uzmanları harekete geçirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesinden akademisyenler, Kızıldeniz üzerinden gelen "Rhopilema Nomadica" türüne ilişkin incelemelerini yoğunlaştırdı.

Belirli noktalarda su altı ve üstünde yapılan çalışmalar kapsamında, toplanan denizanalarının boyu inceleniyor, popülasyondaki artışın sebepleri ile diğer türlere etkisi araştırılıyor.

"Popülasyondaki artışın nedeni küresel ısınma"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, AA muhabirine, "Rhopilema Nomadica"nın istilacı bir tür olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin türdeki popülasyonun artmasına yol açtığını belirten Kıdeyş, "Bu türün denizlerde çok yoğun şekilde bulunmalarına 'patlama' diyoruz. Bu kadar erken 'patlama' yapmalarının nedeni şüphesiz küresel ısınma." dedi.

Kıdeyş, göçmen denizanası yoğunluğunun deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göçmen denizanası, Akdeniz'e ait bir tür değil. Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusu'ndan geliyor. İlk defa 1995'te tespit etmiştik. Bu yıldan sonra her geçen gün artmaya ve daha erken görülmeye başladılar. Bunlar sıcaklık seven türler. Daha önceden yaz aylarında görürdük ama artık martta görmeye başladık. Sayıları inanılmaz fazla. Bu ekosistem açısından iyi değil. Üzerinde çalışmalar yapıyoruz."

ODTÜ'nün 800 metrelik kıyı şeridinde yaklaşık 400 denizanası tespit ettiklerini dile getiren Kıdeyş, bunların çapının 90 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi.

Kıdeyş, popülasyonun Akdeniz kıyılarında yayıldığını işaret ederek, " İskenderun'a doğru gittikçe çok daha fazlasını görüyoruz. Batıya doğru gittikçe biraz daha azalıyor. Ona rağmen Antalya'dan hocalarımız da araştırma yapıyor. Şu sıra çok yoğunluktalar. Denizde balıktan çok denizanası çıkıyor." diye konuştu.

"Akdeniz'de yakalayacağımız balık maalesef çok daha az olacak"

Kıdeyş, balıkçılıkta sıkıntıların yaşanabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizanaları, balıkların tüketeceği besinlerle, plankton dediğimiz çok küçük canlılarla besleniyor. Öngörüm, gelecek yıl Akdeniz'de yakalayacağımız balık maalesef çok daha az olacak. Balıkçılar avlanmak için trol ve ağ atıyor. Ağların büyük çoğunluğunda bu tür olacak. Balıkçılığın olumsuz etkilenmesine neden olacak çok zararlı ve istilacı bir tür olduğunu düşünüyoruz. Ekosistemdeki diğer türlerle rekabet edecek ve onların azalmalarına neden olacak. İnsanlara da doğrudan zararı var. Henüz turizm sezonu açılmadı ama birkaç ay sonra insanlar denize girmeye başlayacak. Denizle aynı renkte oldukları için çoğu zaman bunları görmüyorsunuz. Özellikle küçük olanları temas halinde yakabilir. Alerji oluşturma ve başka sağlık problemlerine neden olma potansiyeli var."

Yerel yönetimlerin denizanalarının yoğunlukta olduğu bölgelerde çalışma yürütmesinin faydalı olacağını belirten Kıdeyş, kıyıdaki vatandaşların bu türe karşı uyarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Balıkçıların ağı denizanasıyla doluyor"

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da göçmen denizanalarının, Rodos, İsrail, Lübnan ve Doğu Akdeniz kıyılarında büyük popülasyon oluşturduğunu anlattı.

Ayas, türdeki artışın doğrudan balıkçılığa yansıdığını belirterek, "Özellikle Mersin'in doğu kesiminde balıkçılıkla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Uzatma ağlarıyla avcılık yapanlarda ağlar tamamen bu türle kaplanıyor, hatta ağlarını denizden almakta zorlanıyorlar. Denizde 300 kulaca kadar olan kesimde çok ciddi sayıdalar. Balıkçılar ağı kaldırdıklarında teknelerin tamamı göçmen denizanasıyla doluyor." diye konuştu.

Türün yoğunlaşmasında, deniz suyu sıcaklığındaki artış ve akıntıların etkisinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ayas, şöyle konuştu:

"Bu türün deniz popülasyondaki büyüklüğü günden güne artıyor. Ortamda daha fazla besinin olması ve pelajik bölgedeki balıkların çekilmesi ana nedenler arasında yer alıyor çünkü bunlar için çok büyük bir besin kütlesi kalıyor. Balıkların yiyemediği planktonlar bu türler tarafından tüketiliyor ve çok büyük sürüler oluşuyor. Sürekli balıkçılıkla ilgili arazi çalışmaları yapıyoruz. En son Adana Karataş'ta trol çekimi yaptık. Orada da yoğun popülasyon vardı. 300 kulaca kadar tüm sahil bandında çok büyük sürüler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Akdeniz'de turizmi etkileme potansiyeli var"

Ayas, denizanalarının olduğu sahillerde suya girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu türün Doğu Akdeniz'de turizmi etkileme potansiyeli var. Bu noktada türü yaklaşık 12 yıldır izliyoruz. Genellikle nisan ayı başlarında sahillerdeki yoğunluk kalkıyor ama haziran, temmuz ayına kadar burada bulunma ihtimali var. Nisan itibariyle bu türü görmemeyi umuyoruz."

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Balıkçılık, Akdeniz, Mersin, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
    12:46 Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

  • Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili
    12:46 Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili

    Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.

  • Orman Haftası'nda 700 fidan okul bahçelerine dikildi
    12:46 Orman Haftası'nda 700 fidan okul bahçelerine dikildi

    Sorgun Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası kapsamında okul bahçelerine 700 fidan dikildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencilerin ağaç, orman, yeşil ve tabiata olan sevgi ve duyarlılığının artması amacıyla okul bahçelerini yeşillendirdiklerini belirtti. Etkinliğe Sorgun Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.

  • Kardan etkilenen leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı
    12:45 Kardan etkilenen leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı

    Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı. Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti ve benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.

  • Kayseri'de Dünya Su Günü'nde vatandaşlara musluk contası dağıtıldı
    12:45 Kayseri'de Dünya Su Günü'nde vatandaşlara musluk contası dağıtıldı

    Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara musluk contası dağıttı. Etkinlikte suyun önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

  • Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Köyleri Ziyaret Ediyor
    12:45 Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Köyleri Ziyaret Ediyor

    Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

  • Düzce Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor
    12:45 Düzce Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor

    Düzce Belediyesi, dar gelirli ailelere erzak kolileri ve sıcak yemek hizmeti sağlayarak destek oluyor.

  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi
    12:45 CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turgut Altınok'un mal varlığını eleştirdi

    CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.

  • Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı
    12:45 Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı

    Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.

  • 2024 YDS/1 Sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü Açık Olacak
    12:44 2024 YDS/1 Sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü Açık Olacak

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylardan TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.


11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
11:15 Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya’yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
10:01 Adana’da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı Adana'da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:15 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin Son Hali Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
11:03 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 12:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement