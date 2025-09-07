Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu - Son Dakika
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
07.09.2025 17:54
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
Mersin'in Toroslar ilçesinde kiracı olarak oturan Selçuk K, evinde yangın çıkararak balkondan eşyaları fırlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine de engel olmaya çalışan şahsı mahalleliler saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Mersin'de kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren şahıs, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs gözaltına alınırken, öfkeli mahalleli şahsa tepki gösterdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Tozkoparan Mahallesi'nde iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selçuk K., 4 katlı bir binanın son katındaki dairesinde yangın çıkardı. Alevlerin yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİ ATEŞE VEREN KİRACI, ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU

Ekiplerin müdahalesi sırasında evin mutfağından aldığı tabakları camdan dışarı fırlatan şahıs, çalışmaları engellemeye çalıştı. Daha sonra kapıyı açarak çatıya çıkan Selçuk K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MAHALLELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine toplanan mahalle sakinleri şahsa tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, şüpheli hızla ambulansa bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Toroslar, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Selçuk, kiracı, mersin, Emlak, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu - Son Dakika
