Mersin'de sahiller yeniden denizanası ile doldu
Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanası yoğunluğu son günlerde tekrar artmaya başladı
MERSİN - Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanaları, son günlerde tekrar artmaya başladı.
Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de Şubat ayının son haftasında yoğun olarak özellikle Mersin'in Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıldeniz göçmeni 'rhopilema nomadica' olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı. Ancak son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu yaşanmaya başladı. Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi. Özellikle Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile doldu.
Denize girenler dikkat çekti
Daha önce uzmanların zehirli tür olarak uyardığı, ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri olduğu belirtilen denizanalarına rağmen denizde girenler ise dikkat çekti.
Son 3 yıldır yoğun olarak Mart ayında kıyıya vuran denizanalarını gören vatandaşlar ise iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.
Bölge sakinlerinden İsmet Ateş, "3 yıldır denizanaları sahile vuruyor. İklim değişikliği sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Dalgaların da etkisiyle sahilimize kadar geliyor. Uzmanlar dokunulmaması gerektiğini söylüyor" dedi.
"Önceden bu şekilde olmuyordu"
Son yıllarda bu şekilde manzaralar gördüklerine değinen vatandaşlardan Zerrin Keçeci ise, "Önceden bu şekilde olmuyordu. Deniz suyu çekilince kıyıya çıkıyor. Günde bazen 60-70 tane topladığımızı biliriz. Aşırı koku oluyordu, kediler yiyordu. Kedilere bir şey olmasın diye topluyoruz, gömüyoruz bazen. Bu şekilde sürüyor" diye konuştu.
Bunun nedenini de merak ettiklerini söyleyen Keçeci, " Antalya'da da olmuş sosyal medyada da gördüm. Göçmen olduklarını söylüyorlar. Deniz kirli olduğu zaman çoğalıyor diyorlardı eskiden. Bu sene deniz kirli değil ama biraz çamurumsu, dereden akan suların da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Mersin'in yanı sıra, Antalya, Adana ve Hatay'da da görülen denizanası yoğunluğunun Mart ayının sonu itibarıyla bitmesinin beklendiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de sahiller yeniden denizanası ile doldu - Son Dakika
Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geliştirilen Kolin PET görüntüleme yöntemi, hastaların Ankara ve İstanbul'a gitmeden hastalıklarının yerini tespit etmelerini ve tedavi olmalarını sağlıyor. Bu yöntemle primer hiperparatiroid gibi hastalıkların yerini tespit etmek mümkün hale gelmiştir. Bu gelişme, hastalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bursa'da bir fırıncı, dedesinden kalma 91 yıllık geleneği sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor. Bu oyuncak poğaçalar, oruç tutan çocuklara mükafat olarak veriliyor ve çocuklar tarafından çok seviliyor.
Adana'da bir baba, oğlunun uyuşturucu parası istediğini ve verdiği parayı beğenmeyip daha fazla istediğini söyledikten sonra oğlunu öldürdü. Baba, oğlunun kendisine saldırdığını ve pişman olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi göz önündeki ünlü kişilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.
Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.
ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Hatay'da bulunan Milleyha sulak alanında fotoğraflanan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan', Türkiye'de nadir görülen bir kuş türüdür. Daha önce ülkemizde görülmesine rağmen fotoğraflanamayan bu kuş, doğa tutkunlarını heyecanlandırmıştır. Hatay'da son yıllarda çöl ikliminde yaşayan birçok kuş türünün gözlemlendiği belirtilmiştir.
Hatay'da hizmet veren Beslenme ve Diyet Uzmanı İray Şen, sağlıklı bir Ramazan geçirebilmek adına sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini belirtti. Uzman Şen, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken beslenme hatalarını ve sağlıklı bir Ramazan geçirmek adına uygulanabilecek pratik önerileri paylaştı. Sahurda protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi ve iftarda yavaş yemek yeme alışkanlığına dikkat çeken Şen, ayrıca iftarla sahur arasında yeterli miktarda su tüketiminin önemini vurguladı.
Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Myanmar'da insani şartların kötüleştiğini ve 18,6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Kamikava, gıda ve tıbbi malzemeleri kapsayan yardımın BM bünyesindeki WFP ve UNICEF aracılığıyla ulaştırılacağını açıkladı. Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerin ardından ordu tarafından yapılan darbe sonucunda ülkede siyasi gerilim yaşanmış ve gösteriler düzenlenmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?