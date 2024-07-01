Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 19 zanlı daha yakalandı

Mersin merkezli 15 ilde 52 şüphelinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin 19 zanlı daha yakalandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik 29 Haziran'da 52 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 19 zanlı daha yakalandı.
Gözaltı sayısının 71'e çıktığı operasyonda, 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüphelinin yakalandığını paylaşmıştı.
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