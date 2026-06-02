Otobüsün Camını Kıran Sürücüye 420 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüsün Camını Kıran Sürücüye 420 Bin TL Ceza

02.06.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsünün önünü kesip camını kıran sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı suçlarından 420 bin lira ceza kesildi, araç 2 ay trafikten men edildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde önünü kestiği belediye otobüsünün camını kıran sürücüye 420 bin lira ceza verildi.

Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalandı.

Ekiplerin incelemesi sonucu otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.

Yaşanan olay belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Toroslar, Olaylar, Güncel, Mersin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüsün Camını Kıran Sürücüye 420 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
21:48
Maldini’den Hakan Safi’ye sürpriz kaleci önerisi
Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 22:15:45. #7.12#
SON DAKİKA: Otobüsün Camını Kıran Sürücüye 420 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.