Seferihisar\'daki Silahlı Saldırı Davası

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına giden polis ekibine düzenlenen, Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 4 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırıda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin, "Vurulduğum anda sanık Mehmet Salih Çelik'in ateş ettiğini net bir şekilde gördüm. 'Belki son nefesim olur' diye yardıma gelenlere saldırganın adını söyledim" dedi.

Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'ne 20 Kasım 2024'te saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik ile 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024'te şehit düştü. Gümüştekin ve Aşkın tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ç. daha sonra tahliye edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ç. ve S.K. için ise 'Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'OLAY GÜNÜ BİRİ, BENİ DURDURUP ÖNÜMÜ KESTİ'

Sanıklar, bugün İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç., S.K.'nin yanı sıra müşteki polis memurları komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis İbrahim Gümüştekin katıldı. Kimlik tespitinin ardından tutuklu sanıklara söz verildi. Sanık Sedat Çelik, "Bir kişiyle aramda olan husumetten dolayı bana zarar vermesi için tetikçi tutuldu. Olay günü biri, beni durdurup önümü kesti. Boğuşma sonrasında bir silah sesi duydum. Vuruldum sandım ama üzerimdeki kişinin bağırdığını duyup kaçtım" dedi.

'HASIMLARIMIZ ZANNETTİM'

Tozun'a ateş eden tutuklu sanık Mehmet Salih Çelik ise "2 kişi kardeşimin arkasından koşuyordu. Panelvana ateş ettim. Kardeşimin boğuştuğu kişiden bağırış sesi duydum. Kardeşime mermi isabet etmemesi için o kişinin yanına yaklaştım. Herkese bir el ateş ettim. Sendeleyerek başka biri daha geldi ve 'Ben polisim' dedi. Korkuyla kaçtım. Silahı çöp konteynerinin içine attım. Gelenlerin polis olduğunu bilmiyordum. Hasımlarımız zannettim" diye konuştu. Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı reddetti.

'BİZİ FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADI'

Duruşmada polis memuru İbrahim Gümüştekin'e de söz verildi. Gümüştekin, "Tutuklu sanık, bizi fark ettikten sonra kaçmaya başladı. Kovalama esnasından birkaç el silah sesi duydum. Şehit polisimiz Mehmet Tozun'un havaya uyarı amaçlı silahla ateş açtığını düşündüm. Vurulduğum anda sanık Mehmet Salih Çelik'in ateş ettiğini net bir şekilde gördüm. 'Belki son nefesim olur' diye yardıma gelenlere saldırganın adını söyledim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ve beyanların ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, tanıkların dinlenilmesine ve olay anına ait kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.