Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yağış, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altına ineceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yolaçabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbiri olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 12, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 11 derece olacak.