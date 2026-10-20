Meteoroloji Karadeniz kıyılarında sağanak, Trakya\'da sis uyarısı yayımladı

Meteoroloji Karadeniz kıyılarında sağanak, Trakya'da sis uyarısı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarında ve Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Sivas çevrelerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi. Trakya ve iç kesimlerde sis ve pus, sıcaklığın doğuda normaller civarı, diğer bölgelerde altında seyredeceği belirtildi.
(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus görüleceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MGM, sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesinin görülebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıkladı.
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