Meteoroloji Uzmanı: Afrika Çöllerinden Gelen Toz Bulutu İki Gün Boyunca Etkili Olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 5 günlük hava durumuyla ilgili "Şu anda gökyüzü kapalı. Bulut gibi gözüküyor. Ancak bu Afrika çöllerinden gelen toz bulutu. Dolayısıyla bu toz taşınımıyla beraber 2 gün boyunca lodos etkili olacak" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Acar, şunları söyledi:

"Ülkemiz, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altında bulunmaktadır. Bu yağış sistemi, sıcak hava dalgasını da beraberinde getirdi. Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarını da ülkemize ulaştırdı. Önümüzdeki bir haftalık periyotta da bu anlattığım sistem ülkemizde etkili olacak.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ OLABİLİR"

Yağış anlamında kuvvetli yağışlar beklemiyoruz ancak bu mevsimde gök gürültülü sağanak yağış olarak tabir ettiğimiz yağış türü kısa süreli ve yerel olarak çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Örneğin kısa süreli sellere, yıldırım içerdiği için, kuvvetli rüzgar içerdiği için çeşitli olumsuzluklara yol açabilecek bir hadise.

"ÇOK KUVVETLİ OLURSA TOZ TAŞINIMI KARADENİZ'E KADAR ÇIKABİLECEK"

Son yıllarda bir gündem maddesi oldu bu toz taşınımı... İki tane toz kaynağı var ülkemizi etkileyen. Bir tanesi Kuzey Afrika çölleri, diğeri de Suriye çölleri. Bu tozlar daha kuvvetli ve daha çok Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerimizi etkiliyor. İç Anadolu'nun güneyinde de etkili olabilir. Çok kuvvetli olursa Karadeniz'e kadar çıkabilecek bir çöl tozu taşınımı olur.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Geçen bir değerlendirme yayınladık Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak. Özellikle doğu kesimlerde bir yüksek basınç var. Doğu kesimlerinde sıcaklıkların 10 ila 15 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine sebep olacak bir durum. Bir hafta boyunca bu devam edecek. Batı kesimlerde de yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Biraz daha düşük ama 6 ile 10 derece biz tahmin ediyoruz bu mevsim normallerinin üzerinde olma durumunu. Sıcaklıklar yurt genelinde bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Batı kesimlerde yağış geçtiği zaman yine yüksek sıcaklıklar bekliyor vatandaşlarımızı.

"SAĞLIKLA İLGİLİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

3 büyük şehrimizde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bu toz taşınımı iki gündür batı kesimlerde etkiliydi. İzmir'i ve İstanbul'u terk etti. Ancak çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri yine Ankara'da toz taşınımı etkili olacak. Şu anda gökyüzü kapalı. Bulut gibi gözüküyor. Ancak bu Afrika çöllerinden gelen toz bulutu. Dolayısıyla bu toz taşınımıyla beraber iki gün boyunca lodos etkili olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Lodos sağlıkla alakalı olumsuzluklar meydana getirebilir. Ayrıca toz da yine sağlıkla ilgili sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımız meteorolojinin uyarılarını takip etsinler."