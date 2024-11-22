Meteorolojiden Kar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meteorolojiden Kar Uyarısı

Pazar günü birçok bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor, dikkatli olunmalı.

22.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Pazar günü İç Anadolu'nun doğusunda Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, Sivas'ta ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Elazığ'da kuvvetli, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gece saatlerinden sonra ise Çorum çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın 600 metre üzeri yükseklerinde kuvvetli, pazar günü ilk saatlerden itibaren Tokat ile Ordu'nun 600 metre üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı, Ordu'nun kıyı kesimleri ile düşük rakımdaki ilçelerinde ise şiddetli sağanak bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon'un batısında şiddetli, Trabzon ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin 600 metre üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, İç Anadolu, Güncel, Sağlık, Yaşam, Pazar, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Kar Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Meteorolojiden Kar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.