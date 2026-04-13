Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu - Son Dakika
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
13.04.2026 11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Aksaray’da mezarlık ziyaretinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Gamze Yıldırım’ın ablası yaralı kurtulurken, saldırgan tutuklandı; aile, koruma kararına rağmen gerçekleşen cinayet için en ağır cezanın verilmesini istiyor. Elektronik İzleme Merkezi, elektronik kelepçeye mahkum edilen Habib Emre Yıldırım’ın Gamze’nin yanına gittiğini daha önce haber verseydi, genç kadın bugün hayatta olabilirdi.

Aksaray'da mezarlık ziyaretinde eniştesi Habip Emre Yıldırım'ın (38) tüfekli saldırısında boşanma aşamasındaki kardeşi Gamze Yıldırım'ı (35) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Beyaz Çakmak'ın (48), tedavisi devam ediyor. Eniştesinin en ağır cezayı almasını isteyen ve 'Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz' diyen Çakmak, ''Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler, işkenceler çekti. Biz kardeşimizi Habip Emre Yıldırım’ın elinden kurtaramadık'' dedi.

Olay, 20 Mart’ta saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım, ablası Beyaz Çakmak ve yakınları bayramın birinci günü mezarlığa gidip anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç’in mezarlarını ziyaret ederek dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi. Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gamze Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan saldırgan Habip Emre Yıldırım, kısa sürede yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yıldırım’ın kendi sanal medya hesaplarından tehdit mesajları yayınlığı ortaya çıktı.

4 AYDIR ELEKTRONİK KELEPÇELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gamze ve Habip Emre Yıldırım çiftinin 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu, olay tarihinden 6 ay önce de Gamze Yıldırım'ın eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve boşanma davası açtığı öğrenildi. Gamze Yıldırım'ın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Habip Emre Yıldırım hakkında olaydan 4 ay önce Elektronik İzleme Sistemi (Elektronik Kelepçe) ile izlenmesi kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olay günü de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik İzleme Merkezi tarafından, Gamze Yıldırım’da bulunan cihaz sayesinde Habip Emre Yıldırım’ın elektronik kelepçe mesafesini ihlal ettiği ve kendisine yaklaşmakta olduğu yönünde ihbar geldiği belirlendi.

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

GEÇ GELEN TELEFON SONU OLDU 

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden Beyaz Çakmak, yaşananları DHA'ya anlattı. Bayram nedeniyle ailecek anne ve babalarının mezarını ziyaret edip, dua ettiklerini belirten Çakmak, ''Ben, kız kardeşlerim Gamze Yıldırım ve Yeter Sarıkaya, Yeter'in damadı ve onun kızı, babam ve annemin mezarına gittik. Ben biraz dışarıda bekledim. Onlar da mezarın başında dua ediyorlardı. O esnada Gamze’nin telefonu çaldı. Elektronik İzleme Merkezi’nden aradılar ve Habip Emre Yıldırım'ın, elektronik kelepçe mesafesini ihlal edip, kendisine yaklaştığını söylediler. Daha arkamızı dönmeden Habip Emre Yıldırım geldi. Bize, 'Toplanın hepiniz bir yere' dedi. Önce Gamze’ye tüfekle 4-5 el ateş etti. Gamze, kanlar içinde kalıp yere yığıldı. Diğer kız kardeşim ile damadı çok çabaladı. Elinden tüfeği almak istediler fakat alamadılar. Sonra bana yöneldi, ilk önce beni bacağımdan vurdu. Ben kız kardeşime 'Kaçın' dedim. Çünkü Gamze ölmüştü. Onun orada öldüğünü hissettim. Elektronik İzleme Merkezi’nden de Gamze'yi sürekli telefonla arıyorlardı. Ben onlarla telefonla konuşurken, o sırada Habip Emre uzaklaştığını sanmıştım ama kaçmaya çalışan kız kardeşim ile damadını öldürmek için onları da takip etmiş. Arabası çamura saplanınca onların peşini bırakmış. Tekrardan mezara gelip kız kardeşim Gamze'nin kafasına 4-5 el daha ateş edip, tekmeledi. Ondan sonra da bana tekrar ateş etti. Elinde telefon vardı ve telefonla konuştuğu kişiye 'Öldürdüm' deyip kaçtı. Ondan sonra ekipler geldi” diye konuştu.

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

"KARDEŞİMİ ONDAN KURTARMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Habip Emre Yıldırım'ın kardeşi Gamze Yıldırım'a sürekli şiddet uyguladığını ve kardeşini kurtarmak için çok mücadele ettiklerini belirten Beyaz Çakmak, ''Bu kişinin biz ceza alması istiyoruz. Müebbet ceza alsın ve artık Gamzeler ölmesin istiyoruz. Bu işin sonunu da bırakmayacağız. Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler ve işkenceler çekti. 1'i erkek 8 kardeşiz ve biz, kardeşimizi Habip Emre Yıldırım’ın elinden kurtaramadık. Habip Yıldırım hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı vardı. Biz o gün anne ve babamızın mezarında dua ediyorduk. Bayram ziyaretine gittik. Başka bir amacımız yoktu. Birkaç gün öncesinden mezara gelip, gitmiş. Olaydan bir gün önce yine gelmiş. Bayram günü aracı ile köyde 3-4 tur atmış. Arabasından ise cephanelik çıkmış, tüfek, silah ve hızar varmış. Biz, kardeşimi kurtarmak için çok mücadele verdik. Bir dönem kadın sığınma evinde kaldı. Hepimizi tehdit etti ama biz, kız kardeşimizi ona teslim etmedik. Biz kurtulmasını istedik. Ben de çok ağır yaralandım. Günlerdir hastanedeyim. Ben de mağdur oldum. Ondan ve ailesinden de şikayetçiyiz. Bayram günü bu yapılır mı? Bu insanlık falan değil'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • As81855655 As81855655:
    yazık olmuş.genç bayanlar, evlenme kararı vermeden, evlenecek kişiyi anne baba larınıza söyleyin.onların tecrübelerine itibar edin.onların gözlemleri çok önemlidir.onların verdiği kararı asla çiğnemeyin. 14 0 Yanıtla
  • Mutu Reis Mutu Reis:
    2 ve 3 çocuk olduktan sonra şiddetli geçimsizlik başlıyor sinirler geriliyor en iyisi tek çocuk işine gücüne bak 1 3 Yanıtla
    mehmet baş mehmet baş:
    Sen doğru söylüyorsun ancak, doğurganlık hızı düşüyor genç nüfus azalıyor diyerek 5-6 çocuk yapın diyenler var maalesef. 1 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    bayathaber 0 4 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Hergün Aksaray dan üzücü haber ler malesef suç oranı yüksek şehirler arasında 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Yenilmiyorlar Konyaspor’dan sükseli galibiyet Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Bugün kış, yarın bahar Milyonların beklediği haber Meteoroloji’den geldi Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:44
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan’dan ilk görüntü
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü
11:30
Bakan Fidan, ABD ve İran’ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı Mesele Hürmüz değilmiş
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
