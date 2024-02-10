MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayını açıkladı. Parti yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlenen adaylar arasında Elazığ Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Kovancılar ve Maden gibi ilçelerde de yer alıyor. Ayrıca Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de MHP'nin adayları açıklandı.

10.02.2024 14:35
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

Kaynak: AA

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