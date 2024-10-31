MHP'li Yönter'den Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Yönter'den Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

31.10.2024 19:19
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Yönter, ziyaretleri sırasında partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kartal'daki ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yönter, İstanbul'da sahada olduklarını, yakın zamanda ev ve esnaf ziyaretleri yapacaklarını kaydetti.

İstanbul'un, milli birlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu düşündüklerini belirten Yönter, "'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru' toplantılarını başlatmış durumdayız. 8 Aralık'ta İstanbul'da toplantıyı yapacağız. Hiç durmayacağız, geleceğe ve gelecek nesillere karşı borçluyuz. Yapacaklarımız çok. Türkiye'yi ayrıştıramayacaklar, Türkiye'yi bölemeyecekler. Emperyalizm ve siyonist çete ne yaparsa yapsın, Anadolu'nun kapılarına dayansa da onları imanıyla püskürtecek milli yürekleri karşısında bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Yönter, doğudan batıya, kuzeyden güneye bir bütün olduklarını ve adlarının "Türk milleti" olduğunu vurgulayarak, "Kürtler canımız, parçamız. Kürt kardeşlerimle terörün hiçbir bağı ve bağlantısı yok. Diyarbakır bizim için neyse Yozgat o. Şırnak neyse Rize o, Rize neyse Mersin o, Ankara o. Hepsi bizim gönlümüzde, hepsi bizim kucağımızda. Hepsi bizim için bir ve eşit. Biz hiç kimseyi dışlamadık, farklılaştırmadık, ayırmadık, hor görmedik. Yabancı addetmedik, ikinci sınıf insan muamelesi yapmadık." dedi.

İstanbul'da fitne fesadın çok yaygın olduğu bir dönemden geçtiklerini söyleyen Yönter, "Maalesef çok başarısız bir belediye yönetimi... Belediyeden başka her şeyle uğraşıyor. Çok büyük bir sorumluluğumuz, tarihi bir görevimiz var. Biz bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmekle tarihe, ecdada, millete karşı vazifeliyiz. Bu vazife aynı zamanda bizim için bir şeref vazifesi, tartışma kabul etmez. Başarmak zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yeni yüzyılına mühür vurmak zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele Türk devrini, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğini kaydeden Yönter, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin asırlık prangaları sökülüp atılıyor. Ayak bağları çözülüyor, sorun alanları, rehavet olduğu düşünülen ya da yumuşak karın olarak adlandırılan ne varsa Allah'ın izniyle hallediliyor. Yeni yüzyılda terörsüz bir Türkiye kurulacak, huzurlu bir Türkiye olacak. Yeni yüzyılda aş-iş sorunlarını, temel meseleleri çözmüş bir Türkiye, dünyada tıpkı bir Süheyl yıldızı, bir kutup yıldızı gibi parlayacak. Türkiye, dünyanın huzur ve istikrar adası olarak yükselecek. Bunu ancak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yapabiliriz. Bizim aramızda çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok. Bizim aramızda bocalayacağımız, altından kalkamayacağımız bir yükümüz de yok. Beşeriz, şaşabiliriz. Biz şaşmadan da birbirimize sarılarak, doğru yoldan ayrılmadan milli yüreklerin toplu vurmasıyla Kızılelma'ya kadar yürüyeceğiz."

Yönter'e ziyaretlerinde MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve parti üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'li Yönter'den Pendik ve Kartal ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması - Son Dakika

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