MHP Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya fenomenlerine tepki gösterdi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda; "Millet yapımız; sapkın sosyal medya fenomenlerinin ucube içeriklerinin etrafında yuvalanmış ve şuursuzca verdikleri destek ile kötülüğün meşrulaşmasına ve yayılmasına çanak tutan cehalet sarmalanın saldırısı altındadır. Cehalet meşrulaştırılamaz, cehalet hoş görülemez, cahilce davranışlar bir tercih ve hak olarak değerlendirilemez… Teşhircilik ne bir para kazanma yöntemi ne de bir yaşam tarzı olarak topluma dayatılamaz, genel kabul görecek şekilde sıradanlaştırılamaz. Ahlaki refleksler mutlaka etkili bir hukuki mücadele ile desteklenmeli, bir avuç çığırtkan ve sapkının başları sıkıştıkça ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri özgürlük, fikir hürriyeti ve modernizm gibi kavramların arkasına sığınmalarına aldırış etmeden ve bu kavramları daha fazla kirletmelerine müsaade etmeden toplum yapımız bu aşırılıklardan arındırılmalıdır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuştu. Bulut, şunları söyledi:

"İnsan var oldukça, hukuk da var olacak… İdeal olan hukuk sistemine daha süratli ilerlemenin önkoşulunun yeni bir anayasa olduğu açıktır. Türkiye'nin acilen, sivil, demokratik, milli, yerli ve bütünüyle yeni bir anayasa ile buluşturulması tarihi bir görev ve omuzlarımıza yüklenmiş milli bir ödevdir…

Bundan 100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimize kazandırdıkları siyasi bağımsızlığın ebediyen var olması ve tarihi anlamına uygun daha güçlü bir kazanıma dönüşmesi için ekonomik ve kültürel bir bağımsızlıkla da taçlanması gerekmektedir. Türkiye Yüzyılının gerçek manada kapılarını aralayacak olan; kendi kurumlarını dünya ile uyumlu, ama öncelikle kendi kültürel birikimine uygun ve tarihi kodlarını temsil eden, 1000 yıllık devlet geleneğinin milletimize bahşetmiş olduğu; siyasi, sosyal ve kültürel mirası taşıyacak şekilde yeniden dizayn etmek olacaktır. İşte bu yeniden inşa sürecinin en önemli adımı, yeni ve milli bir anayasanın bir bütün olarak milletimizle buluşturulması olmalıdır…

Emperyalizm ve izdüşümleri bir yandan milli birlik ve beraberliğimizi sarsacak sinsi propagandalarına hız kesmeden devam etmekte, bir yandan topluma kirli bilgi ve dezenformasyon eşliğinde kin ve nefret şırınga ederken, diğer yandan şuursuzca artan sosyal medya kullanımı toplum yapımızı içten içe çürütmeyi hedef almaktadır.

Milli hedefler etrafında birleşen fedakar millet yapımız; sapkın sosyal medya fenomenlerinin ucube içeriklerinin etrafında yuvalanmış ve şuursuzca verdikleri destek ile kötülüğün meşrulaşmasına ve yayılmasına çanak tutan cehalet sarmalanın saldırısı altındadır. Cehalet meşrulaştırılamaz, cehalet hoş görülemez, cahilce davranışlar bir tercih ve hak olarak değerlendirilemez. Ahlaksızlık; demokratik sınırlar içinde hukuk koruması altında bir yaşam tarzı ya da tercih olarak kabul edilemez, yaptırımsız bırakılamaz.

Teşhircilik ne bir para kazanma yöntemi ne de bir yaşam tarzı olarak topluma dayatılamaz, genel kabul görecek şekilde sıradanlaştırılamaz. Toplumun ahlaki duyarlılıklarının her gün sistemli bir şekilde aşındırıldığı, böylece her türlü ahlaksızlığın sıradanlaştığı ve toplum yapımızın günden güne bayağılaştırılmak istendiği bu sinsi sürece kayıtsız kalınamaz. Ahlaki reflekslerin mutlaka etkili bir hukuki mücadele ile desteklenmesi, bir avuç çığırtkan ve sapkının başları sıkıştıkça ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri özgürlük, fikir hürriyeti ve modernizm gibi kavramların arkasına sığınmalarına aldırış etmeden ve bu kavramları daha fazla kirletmelerine müsaade etmeden toplum yapımız bu aşırılıklardan arındırılmalıdır.

Yeni bir anayasa ile milli kültürümüz, tarihi birikimimiz ve ahlaki değerlerimiz çerçevesinde devletimizin yeniden teşkilatlandırılması mücadelesine devam etmeli, dünya tarihinde derin izler bırakan medeniyetimizin güçlü, tam bağımsız ve refah seviyesi yüksek bir şekilde geleceğe taşınması kararlılığını sürdürmeliyiz."