MHP, Öğretmenler Günü'nü "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı - Son Dakika
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MHP, Öğretmenler Günü'nü "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı

MHP, Öğretmenler Günü\'nü "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı

MHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde düzenlenen "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı.

23.11.2024 17:17
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MHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde düzenlenen "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı.

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen program, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin eğitim alanında da çok büyük hasarlara yol açtığını söyledi.

Türkiye'deki MEB'e bağlı eğitim tesislerinin yaklaşık yüzde 21'inin depremin yaşandığı 11 ilde yer aldığını belirten Topcu, şöyle devam etti:

" Hatay'da 377, Kahramanmaraş'ta 278, Adıyaman'da 137, Gaziantep'te 98, Osmaniye'de 31, Şanlıurfa ve Adana'da 16, Malatya'da ise 7 öğretmen, bu felaket, yedi şehirde 960 öğretmenimizi aramızdan, çocuklarından, eğitim camiasından aldı ve şehit olarak kutsal makamlara defnedildiler. Üniversitelerimizde de durum çok acı vericiydi. Depremde 1605 üniversite öğrencimiz vefat etmiştir. Bunlardan 121'i uluslararası öğrenciydi. Toplam 1609 öğrencimiz de hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Ailesinde deprem nedeniyle vefat bulunan öğrenci sayısı ise 21 bin 341'dir. Evi hasar gören öğrenci sayısı ise 102 bin 916'dır. 960 personelimiz vefat etmiştir.

Görevi başındayken kaybettiğimiz öğretmenlerimizin acısı henüz dinmiş değildir. Hangi birisini söyleyelim, hangi birisinin isminden bahsedelim? Tüm öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır. Onların birinin adını bile eksik söylemek bize acı verir. Burada, ismini paylaşamadığımız aziz deprem şehitlerimiz bizleri affetsin."

Topcu, yüzyılın deprem felaketinde hayatını kaybederek şehit olan öğretmenlere rahmet diledi.

Bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Topcu, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin vatan toprağının her yerinde haykırdığı 'Derdiniz derdimizdir ve memleketimizin dertleriyle hemhal olduğumuz gibi sizlerin sorunlarına çözüm getirmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesinin arkasında olduğunu bilmenizi isteriz." dedi.

Programa, deprem bölgesinde çalışan ve kendi kayıplarına rağmen diğer depremzedelere yardıma koşan bazı öğretmenler de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu öğretmenlerden Hünkar Sığnak, Hasan Güven, Nurullah Güleryüz, Telha Tanyıldızı, Mehmet Aydın, Zeynep Nur Kalkan, Zakire Kardaş, Yalçın Tutlu, Nedim Türk, Ayşe Örsdemir, Halil Manuş ve Metin Tayarer'e plaket sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP, Öğretmenler Günü'nü "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı programla kutladı - Son Dakika
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