MHP'den dayanışma kanun teklifi: 430 oyla geçecek - Son Dakika
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MHP'den dayanışma kanun teklifi: 430 oyla geçecek

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan kanun teklifinin önümüzdeki hafta 430'dan fazla oyla yasalaşacağını belirtti. Kanun, PKK/KCK'nın silah bırakması ve MGK kararının ardından yürürlüğe girecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı. 

HANGİ ŞARTTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yıldız, şunları kaydetti:

"Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan, Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. 

Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Feti Yıldız, Güncel, Terör, Mgk, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den dayanışma kanun teklifi: 430 oyla geçecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Turk solunun yapamadigini milliyetciler yapiyor 1 1 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ MUSTAFA AKTAŞ:
    İhaneti seyredin perdedeki delikten 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MHP'den dayanışma kanun teklifi: 430 oyla geçecek - Son Dakika
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