Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Denetim sırasında davranışlarından şüphelenilen yabancı uyruklu engelli bir yolcu gözaltına alındı.
Hastaneye götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda zanlının midesinden 160 parça halinde toplam 1 kilo 308 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.
Doğal yollarla çıkarılan uyuşturucu maddelere el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Son Dakika
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