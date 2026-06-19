Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi
19.06.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
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Batman'da kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan yabancı uyruklu engelli kişinin midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram uyuşturucu madde bulundu. Hastanede yapılan işlemlerle çıkarılan uyuşturucuya el konulurken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Denetim sırasında davranışlarından şüphelenilen yabancı uyruklu engelli bir yolcu gözaltına alındı.

Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

MİDESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Hastaneye götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda zanlının midesinden 160 parça halinde toplam 1 kilo 308 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Doğal yollarla çıkarılan uyuşturucu maddelere el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Batman, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şüpheli hareketleri ele verdi! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Son Dakika

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