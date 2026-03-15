Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda konuştu Açıklaması

15.03.2026 02:57
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini toplumu kutuplaştırmakla itham ettiğini belirterek, "Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız." dedi.

Bakan Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada, içinde yaşanılan kaos, savaş, çatışma ortamının olduğu coğrafyada en temel vazifelerinden bir tanesinin bayrağa, devlete ve ezana sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle çalışmalara başladığını, müfredat değişikliğini gündeme getirdiklerini aktaran Tekin, "O gün bizi eleştirenler bugün yine eleştirmeye devam ediyorlar. O tarihten sonra da yine benzeri çalışmalarımızı yürüttük. Hatırlayacaksınız, İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırıma ilk tepkiyi biz okullarımızda bir dakikalık saygı duruşuyla verdik. Ardından ertesi yıl Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması temasıyla okulları başlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, okulları daha önce de orman yangınları farkındalık etkinlikleri ve bayrak temasıyla başlattıklarını hatırlatarak, "Ramazan ayı geldiğinde de biz dedik ki, bizim kültürümüzde ramazan milli birliğin, beraberliğin en önemli sembollerinden bir tanesi. Biz de bu ramazanı böyle bir etkinlik silsilesiyle geçirelim istedik. Bunu yaparken de anayasadan, kanunlardan bize bu sorumluluğu hatırlatan ifadeleri koyarak altında da, en son kısmında da bir uyarıda bulunduk. Dedik ki, bu bir gönüllülük ve mahremiyet ilkesine uygun olarak yapılacak farkındalık süreci." diye konuştu.

-"Milletin değerlerine hakaret etmeyeceksiniz"

Genelge yayınlanır yayınlanmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye genelgeye sahip çıkan açıklamalar yaptıkları için teşekkür eden Tekin, genelgenin ayrım gözetmeksizin Türkiye'de birlikteliği sağlayacak ifadeleri bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

Bakan Tekin, kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O suç duyurusu metninde dediler ki, ramazan genelgesi toplumu Talibanlaştırıyor. Dediler ki, bu genelgeyle Trump'ın ipine sarılmış oluyorsunuz. Dediler ki, bu genelge Türkiye'de sapkın, gerici azınlığı egemen kılma çabasıdır. Ben bir Müslüman, bir akademisyen, bir bakan olarak bundan rahatsız oldum. Rahatsızlığımı nasıl ifade edebilirim? İfade ettim, konuştum artı dedim ki bu bir hakarettir, bu hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Ortalık 'nasıl suç duyurusunda bulunabilirsiniz' diye ayağa kalktı. Adamlar demokratik hakkını kullanmışlar, ben hangi hakkımı kullandım suç duyurusunda bulunarak? Ben nasıl demokratik hakkımı kullanacağım. Bana sen gerici, sapkın, azınlık diyorsun, dava açtığın zaman rahatsız oluyorsun. Kusura bakmayın, dilinize sahip çıkacaksınız. Milletin değerlerine hakaret etmeyeceksiniz."

"Milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan bir iktidarız"

Tekin, "Eğer milletin değerlerine hakaret ederseniz, bunun hesabını vermekten çekinmeyeceksiniz. Ben bir kardeşiniz olarak bu suç duyurusunda bulundum. Bir tevafuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat günü soruşturma için bu arkadaşları Ankara Adliyesi'ne davet etti, çok rahatsız oldular. Kusura bakmayın, böyle davranırsanız daha çok rahatsız olacaksınız. Çünkü biz dünyada barışı egemen kılmaya çalışan, Türkiye'de insanların, milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bundan dolayı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına değinen Tekin, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız." diye konuştu.

-"Toplumu kutuplaştırmaya, germeye hakkınız yok"

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."

Kendisinin milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan biri olduğunu aktaran Tekin, "Her türlü milli birliğe, beraberliğe, vatanseverliğe, yardımseverliğe hizmet edeceğim. Bu milletin değerlerine hizmet edeceğim. Arkamda beni destekleyen, bana kavli ve fiili dualarıyla destek olan milyonlar var. Ben herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilere de Maarif Kalbinde Ramazan etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ederek, "Ramazan bu yıl Türkiye'de ramazan gibi kutlandı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında bu rüzgar yayıldı. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Noel'i kutlarken itiraz etmiyordunuz, Paskalya kutlandığı zaman itiraz etmiyorsunuz, ramazan kutlandığında da itiraz etmeyeceksiniz, toplumu kutuplaştırmaya, germeye hakkınız yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

01:28
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
