Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yöneticilere eğitim projelerine destek çağrısı yaptı

öğretim sürecinin herkesin destek olması gereken bir süreç olduğunu belirterek, "Yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Ben yerel yöneticilere, yönetimlere aday olan arkadaşlardan eğitim öğretim süreçleriyle ilgili projelerini kamuoyuyla paylaşmalarını ve bu sürece destek olmalarını istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Sivas'a geldi. Bakan Tekin ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek ve ilk protokolü ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tekin, görüşmenin ardından ise Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak merkez ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, bakanlığa başladığı tarihten itibaren Türkiye'nin tamamını dolaştıklarını söyleyerek, "Bu kapsamda da bugün Sivas'taydık. Sivas'ta eğitim- öğretim sürecinin niteliğinin arttırılması anlamında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak bakanlığımızın taşra teşkilatı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilgili şube müdürü ve müdür yardımcısı arkadaşlarla birlikte çok detaylı bir değerlendirme yaptık. Sivas'ta 21 yıl önceki derslik sayısının şu anda yaklaşık yüzde 50 üzerindeyiz. Kaldı ki öğrenci sayısının azalmış olmasına rağmen bu noktadayız. Göstergeler Türkiye ortalaması açısından bakıldığında Sivas'ta hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarının üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Ama coğrafyanın genişliğinden kaynaklanan lokal ihtiyaçlar var. Onları da biraz önce masaya yatırdık. Onlarla ilgili de gerekli tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIMIZ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ANLAMINDA BİRİNCİ SINIF'

Eğitim ve öğretimde 21 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir tablo ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Bakan Tekin, "Geçtiğimiz hafta bir televizyon programında da söylemiştim. 2001- 2002 yılında 'Cumhuriyetin yüzüncü yılına mektuplar' başlığıyla PTT'nin başlattığı bir kampanya kapsamında o dönem öğretmen, öğrenci ve velilerden yüzüncü yılın Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılmış mektuplar elimize geçti. PTT tarafından gönderildi. Okuduğumda inanın içim acıdı. Çok değil, 21 yıl önce öğretmenlerimiz çalıştıkları okullarda fare istilasından, elektriklerinin olmamasından, su olmamasından bahsediyor. 'İnşallah yüzüncü yılda Türkiye'de bu tür problemlerle karşı karşıya bulunmayız' diyorlar. Şu anda okullarımızın büyük bir çoğunluğu doğal gaz ve inşaat teknolojisi anlamında da gerçekten birinci sınıf. 6 Şubat depremleri de dahil depremlerin hiçbirinde, bu tarihten sonra yapılan okullarımız neredeyse hasar görmediler. Bu inşaat kalitesi, yapı kalitesi açısından da tabloyu gösteriyor. Bütün bunları görünce Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim- öğretim süreçlerine olan katkısından dolayı Milli Eğitim Bakanı, bir eğitim gönüllüsü, bir veli olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'ADAYLAR EĞİTİM İLE İLGİLİ PROJELERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞSINLAR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projelerine birçok belediyenin destek olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bir parantezde belediye başkanlarına açmak istiyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak illerde ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapmak için bütçeden pay alıyoruz. Yatırım bütçesi oluşturuyoruz. Ama birçok yerde belediye başkanlarımızın bize destek olduğunu görüp mutlu oluyoruz. Bazı belediyelerle de bu konuda problem yaşıyoruz. Okul yapacağız, yatırım bütçemiz var, arsa üretemiyoruz. Arsa üretiyoruz, imar ve iskan gibi yerel yönetimlerden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Okullarımızın belediyeler tarafından yapılması gereken giderlerinin karşılığında bizden istenen rakamların çok yüksek olduğu belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz. En son Eskişehir'de, İzmir'de yaşadığımız problemler var. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ben, 'eğitim ve öğretim süreci, yerel yönetiminden verisine, iş adamından hayırseverine, sivil toplum örgütünden, kamu kurumlarına kadar hep beraber destek olmamız gereken bir süreç' diyorum. Yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Ben yerel yöneticilere, yönetimlere aday olan arkadaşlardan eğitim- öğretim süreçleriyle ilgili projelerini de kamuoyuyla paylaşmalarını ve bu sürece destek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)