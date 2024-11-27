Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu sene 600 milyon TL (GÖRÜNTÜ DEĞİŞTİRİLDİ)

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MİLLİ Piyango'nun geleneksel yılbaşı çekilişi için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı. İzmir Antalya ve Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanları Demirören Medya Merkezi'ndeki çekiliş stüdyosu Şans Merkezi'ni ziyaret ederek, yılbaşı satışları ve sektörün beklentileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Başkanlar, vatandaşlara biletlerini son günlere bırakmadan erkenden satın almaları yönünde çağrıda bulundu.

Bu yıl, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiye 600 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak olan rekor büyük ikramiye için heyecan devam ederken, İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin ve tüm şehirlerdeki bayiler, hem satışların hızlanması hem de büyük ikramiye için beklentilerin artmasıyla hareketlendi. Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları başkanları, yılbaşı satışlarıyla ilgili yaşadıkları heyecanı ve sektördeki beklentileri, gerçekleştirdikleri ziyarette dile getirdi.

YAZICI: ÇEKİLİŞ SÜRECİNDE GÜVENLİK ÜST DÜZEY

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı ise yılbaşı çekilişine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bu yılki 600 milyon TL'lik büyük ikramiye hem bayilerimizi hem de müşterilerimizi heyecanlandırıyor. Geçen yıl olduğu gibi, büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Çekiliş sürecinde güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu biliyoruz ve bunu gönül rahatlığıyla müşterilerimize anlatabiliyoruz" dedi.

Büyük ikramiyenin dağıtım garantisiyle verilecek olması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Dağıtım garantisi vatandaşlarımız için büyük bir güven sağlıyor. Büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş devam edecek ve kazanan bilet satılmışsa, çeyrek veya yarım olduğuna bakılmaksızın ikramiye sahibine ulaştırılacak. Toplam 3,5 milyar TL'lik ikramiye dağıtımı, oyuncular için tarihi bir fırsat sunuyor. Herkesin şansını denemesini öneriyoruz" diye konuştu.

ÇOBANOĞLU: 600 MİLYON TL'LİK TALİH KUŞU UÇMAYA BAŞLADI

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, çekiliş öncesi Antalya'daki bayilerde büyük bir hareketlilik olduğunu söyledi. Yılbaşını, sektörleri için 'hasat zamanı' olarak tanımlayan Çobanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Piyango'nun yılbaşında verdiği 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, bayilerimizde de büyük bir heyecan yaratıyor. Talih kuşu artık uçtu ve mutlaka bir yere konacak.?Bizler bu dönemi tüm yılın 'hasat zamanı' olarak görüyoruz. Antalya'daki bayilerimiz, dükkanlarını adeta bir gelin gibi süsleyerek müşterilerine yılbaşı ruhunu yaşatıyor. Satışlarımız çok iyi gidiyor; biletlerin tükenmesini bekliyoruz. Ben de 4 kuşaklık bir aile geleneğinin temsilcisiyim. Yılbaşı çekilişi hem biz hem de müşterilerimiz için büyük bir heyecan kaynağı. Vatandaşlarımızın biletlerini erkenden almasını tavsiye ediyorum; bu gelenek yıllardır süregelen bir mutluluk kaynağı."

ÇAKMAK: ÇEKİLİŞİN YAPILACAĞI ALANLARI GEZDİK

?İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı çekilişi öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verirken, çekiliş sisteminin güvenilirliğine ve bilet satışlarına olan yoğun talebe dikkat çekti. Çakmak, "Çekilişin yapılacağı alanları gezdik, dönen topları, makineleri ve ekipmanları inceledik. Topları tek tek tarttık, makinelerin nasıl çalıştığını gözlemledik. Güvenlik seviyesi üst düzeyde; girişlerde kimlik kontrolü yapılıyor ve çekiliş alanına yetkili olmayan kimse alınmıyor. Bu sistem, dünyadaki en ileri çekiliş yöntemleri arasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişinin gerçekleşeceği bu düzen ve şeffaflığa şahit olmak bizi çok memnun etti" dedi.

?'BAYİYE GELEMEYENLERE MOTO KURYE ARACILIĞIYLA BİLETLERİNİ ULAŞTIRIYORUZ'

?Büyük ikramiyenin hem vatandaşlar hem de bayiler için heyecan yarattığını aktaran Çakmak, "600 milyon TL gibi büyük bir ikramiye vatandaşlarımız için çok önemli. Bu nedenle biletlerini son güne bırakmamalarını, erkenden almalarını öneriyorum. Yılbaşı biletlerine tarihi bir talep var. Özellikle çeyrek biletler son günlere kalmadan tükenebilir. İzmir'deki vatandaşlarımız için özel hizmetler de sunuyoruz. Yaşlı veya bilet almak için bayiye gidemeyecek durumda olanlara motor kurye aracılığıyla biletlerini ulaştırıyoruz. İzmir dışında olanlardan gelen talepleri de karşılayarak bilet gönderimi yapıyoruz" diye konuştu

Dağıtım garantisi ile büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacak olması hakkında da konuşan Çakmak, "Bu yılki çekiliş de büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacağı bir sistemle gerçekleşecek. Vatandaşlarımız da biletlerini alırken çok heyecanlı. Bu yılbaşında büyük bir umut atmosferi var ve biz de bu heyecana ortak oluyoruz. Herkesin şansını denemesini ve keyifli bir yılbaşı geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYGUSUZ: 600 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK?

Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Veli Kaygusuz, sektördeki 42 yıllık deneyimini paylaşarak yılbaşındaki bilet satışlarının her zamanki gibi yüksek olacağını ifade etti. Kaygusuz, şunları söyledi:

"Milli Piyango sektöründe 42 yıldır hizmet veriyorum. Dükkanımda ve önceki yıllarda seyyar olarak yaptığım satışlarda, 70-80 büyük ikramiye kazandırdım. Yılbaşında bilet satışlarının yine çok yüksek olacağını düşünüyoruz. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Çeyrek, yarım ya da tam bilet fark etmeksizin, kazanan biletlerin sahipleri bu heyecanı yaşayacak. Vatandaşlarımız biletlerini gönül rahatlığıyla alabilir. 'Ya çıkarsa?' umuduyla bilet almak, yılbaşı geleneğinin bir parçası oldu. Herkese bol şans diliyorum."

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 31 ARALIK'TA CANLI YAYINDA

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi televizyondan canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek.

Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplamda 3,5 milyar TL'lik ödül, Milli Piyango tarihinin en büyük rakamları arasında yer alıyor. Milli Piyango bayilerinden vatandaşlara yapılan çağrı ise biletlerini son günlere bırakmadan erkenden satın almaları yönünde. Milli Piyango bayileri ve online satış platformları, yılbaşını umutla karşılamak isteyen oyun severler için hazır durumda.