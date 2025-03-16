- Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Köln'de iftar programına katıldı

KÖLN - Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi dünyada çok önemli gelişmeler, çok önemli değişmeler var. Ülkemize karşı da ortaya çıkan dünyada çok ciddi riskler, tehlikeler ve tehditler var. Bunlara karşı yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği Köln Bölgesi'nin düzenlediği iftar programın da katılımcılara hitap eden Akar, Türkiye'nin birinci önceliğinin barış olduğunu söyledi. Akar, "Fakat şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'nin birinci önceliği diplomasi. Birinci önceliği barış. Bu konuda barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesi için iyi komşuluk ilişkileri içinde hayatımızı sürdürmek için gerçekten birçok konuya tahammül ediyoruz. Son derece sabırlıyız ve son derece dikkatli ve hassas bir şekilde bu politikamızı sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkını ve hukukunu hiçbir şekilde çiğnetmemekte kararlı olduklarını kaydeden Akar, "Bunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim şunu görmemiz lazım. Dünyada ciddi çatışmalar var. Bunlardan birincisi Filistin, Gazze, ikincisi Rusya, Ukrayna ve diğer gerginlikler var. Bu gerginlikler her an çatışmaya dönebilir" dedi.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Akar, "Böyle bir niyetimiz olmamasına rağmen biz ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için kendimizi hazırlamakla mecburiyetiz. Yaptığımız çalışma da bundan ibaret" şeklinde konuştu.

"Filistinlilerin topraklarını bırakmaları, bir başka yere göç etmeleri de asla kabul edilemez"

Gazze'de 70 bin kişinin katledildiğini dile getiren Akar, "70 bin kişiyi şehit ettiler, katlettiler ve dünya buna seyirci kaldı. Bütün yönetimler sessiz kaldı. Gözleri görmedi, kulakları duymadı. Fakat birazcık vicdanı olan, birazcık aklı olan herkes gerçekten ayağa kalktı. Dünyada şu anda bu 'siyonazi' yönetimini herkes lanetliyor, herkes tenkit ediyor. Bu konuda önce hukuk bitti. Birleşmiş Milletler bir şey yapamaz hale geldi. Ardından da insanlık bitti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze" planına atıfta bulunan Akar, "Hele hele Filistinlilerin topraklarını, evlerini terk edip Gazze'yi bırakmaları, bir başka yere göç etmeleri de asla kabul edilemez. Bunu da çok açık ve net bir şekilde Türkiye olarak ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bizler 2 bin 500 yıllık şanlı şerefli tarihin mensuplarıyız" diye konuştu.

"Yaraların sarılması bitinceye kadar yanlarından ayrılmayacağız"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar, "Gerçekten dünyadaki en büyük deprem diyebiliriz. Bu görülmemiş bir deprem. On iki vilayetimizi, 12 ilimizi kapsadı. Önce askeri ve sivili ile devlet depremzedelerin yanına koştu. Ardından da 86 milyon o devletin yanına koştu. Dolayısıyla biz devlet olarak, millet olarak, askeri, sivili ilk andan itibaren elimizden gelen ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve yaraların sarılması bitinceye kadar da yanlarından ayrılmadık, ayrılmayacağız" dedi.

"Devletin iradesine uyanlar uyacak, uymayanlar belasını bulacak"

Akar, "Mehmetçik sahada terörle, teröristle mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan masada da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli birlikte yapılması gereken ne varsa bunları yaptılar, yapıyorlar. Arkadaşlar bu görüşmeler, bu konuşmalar hiçbir şekilde müzakere değil, tartışma değil, görüşme değil. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idaresinden bahsediyoruz. Türk devletinin, devletin iradesine uyanlar uyacak, uymayanlar belasını bulacak. Bizim onlara söylediğimiz buradaki irade şu. Silahlarınızı bırakın, örgütü feshedin. Bunun dışında hiçbir şekilde al-ver, git-gel öyle bir şey yok. Terörsüz Türkiye'ye gidiş için önümüzde hangi engel varsa bunların hepsini bugüne kadar kaldırdık. Bundan sonra da kaldırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ya teslim olacaklar, veyahut da bulundukları çukurlara gömülecekler"

YPG ve PKK'nın terörist örgütler olduğunu söyleyen Akar, "PKK eşittir YPG, YPG eşittir PKK. Dolayısıyla burada kimsenin tereddüdü olmasın. Bu yapılan çalışmalar bizim yaptığımız çalışmalar. Teröristlere karşı, PKK terörist, YPG terörist ve biz bunların önüne koyduğumuz iki seçenek var. ya teslim olacaklar adalete, silahlarını bırakacaklar veyahut da bulundukları çukurlara gömülecekler. Gömmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türklerle Kürtler kardeş olmaya devam edecek"

Türkler ve Kürtlerin kardeş olduğunu dile getiren Akar, "Biz terörle mücadele dedikçe, biz teröristlere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz dedikçe, Türkler Kürtlere karşı diye cümleler kuruyorlar. Arkadaşlar bu kesinlikle iftira. Kesinlikle yalanlar. Çatlasalar da patlasalar da Türklerle Kürtler kardeş kardeş olmaya devam edecek. Yüzyıllarca, bin yıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Çanakkale'yi beraber yaptık. Milli Mücadele'yi beraber yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlere karşı beraber mücadele ettik. Şu anda şehitliklerde Kürtler ve Türkler yan yana yatıyor. Şehitlerimiz dolayısıyla bizi ayrılamayacaklar. Bizim aramıza nifak sokamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz 85 milyon tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan bizim kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökeni ile bir sorunumuz yok. Herkesin dini kendine. Herkesin mezhebi kendine. Biz elhamdülillah Müslümanız. Bizim mezhebimiz de var ve fakat mezhepçi değiliz. Kimsenin mezhebine bakmıyoruz ve onun için bağırıyoruz. Diyoruz ki Ömer de bizim, Ali de bizim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayını kutladı

Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla iftar programına katılan konuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Şu anda sizler Köln'desiniz, bizler de İstanbul'da. İstanbul gençliği olarak sizleri selamlıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Artık Ramazan-ı Şerifi yarıladık. Rabbimize duamız şudur ki: Yarabbi bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştur. Alemi İslam'ın intibahına ittihatına Ramazan-ı Şerif'imizi vesile eyle. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, diri olacağız. Suriye'de olduğu gibi inşallah beraber olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Erdoğan, "Şu anda İstanbul gençliği olarak sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Gerek şu anda Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Çağatay Kılıç Bey ve yine Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Mesut Özil Bey. Onlar da Almanya'dalar. Sizlerle bir aradalar. Onlara da en kalbi selamlarımı iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri ailece Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.

İftar programına Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile UID üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.