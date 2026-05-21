Miras Davalarında Mal Kaçırma İddiaları

BİNGÖL'de avukatlık yapan Murat Tuğa, miras hukuku kapsamında açılan miras davalarında en sık karşılaşılan uyuşmazlığın mal kaçırma iddiaları olduğunu belirterek, özellikle taşınmaz devirlerinin sonradan dava konusu yapılabildiğini söyledi. Tuğa, "Miras davalarında mal kaçırma iddiaları en sık uyuşmazlık nedeni oluyor. Miras paylaşımı çoğu zaman teknik bir işlem gibi görülse de gerçekte ciddi hak kayıplarına yol açabilecek bir süreçtir" dedi.

Miras hukuku uygulamasında vatandaşların çoğu zaman haklarını tam bilmeden işlem yaptığını ifade eden Av. Murat Tuğa, bu durumun ilerleyen süreçte uzun ve karmaşık miras davalarına neden olduğunu belirtti.

'MİRAS DAVALARINDA EN KRİTİK KONU YAPILAN İŞLEMİN GERÇEK NİTELİĞİ'

Avukat Murat Tuğa, uygulamada sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekerek şunları söyledi:

"Somut olaylarda sıklıkla gördüğümüz üzere, miras bırakanın sağlığında yaptığı taşınmaz devirleri, gerçekte bağış niteliğinde olmasına rağmen satış gibi gösterilebiliyor. Bu tür işlemler, mirasçılar tarafından mal kaçırma iddiası ile dava konusu yapılmakta ve çoğu zaman tapu iptal ve tescil davası açılıyor."

'TAPU DEVRİ YAPILMIŞ OLSA BİLE MİRAS DAVASI AÇILABİLİR'

Av. Tuğa, "Vatandaşlar, tapu devri yapıldıktan sonra artık itiraz edilemeyeceğini düşünüyor. Oysa miras davalarında, özellikle muvazaalı işlemlerin varlığı halinde, yapılan devirlerin iptali ve yeniden tescili talep edilebilir. Bu nedenle yapılan işlemin şekli değil, gerçek irade esas alınır" dedi.

'MAHKEMELERİŞLEMİN GERÇEKLİĞİNİ BELİRLERKEN BİRDEN FAZLA KRİTERİ DEĞERLENDİRİR'

Av. Tuğa, miras davalarında özellikle tapu iptal ve tescil taleplerinde mahkemelerin belirli kriterlere göre değerlendirme yaptığını belirterek, "Mahkemeler satış bedelinin gerçekten ödenip ödenmediğini, taraflar arasındaki yakınlık derecesini, işlemin yapıldığı tarihteki ekonomik durumu ve taşınmazın gerçek piyasa değerini birlikte değerlendirir. Bu unsurlar, işlemin gerçekte bağış mı yoksa muvazaalı bir satış mı olduğunun tespitinde belirleyici rol oynar" diye konuştu.

Av. Tuğa, vatandaşların en çok yönelttiği sorulara da değinerek: "Bize başvuran kişiler genellikle "miras davası nasıl açılır", "kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır" ve "hakkımı nasıl korurum" gibi sorular yöneltiliyor. Bu noktada her miras davasının kendine özgü olduğunu ve standart bir çözüm bulunmadığını özellikle belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

'İSPAT SÜRECİ DAVANIN KADERİNİ BELİRLER'

Miras hukuku kapsamında açılan davalarda ispatın kritik önemde olduğunu belirten Tuğa:

"Uygulamada bu tür miras davalarında; banka kayıtları, tapu işlem belgeleri, tanık beyanları ve tarafların mali durumuna ilişkin veriler delil olarak önem taşır. Özellikle satış bedelinin fiilen ödenmediğinin ortaya konulması, davanın seyrini doğrudan etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HATA İŞLEM YAPILDIKTANSONRA HAREKETE GEÇMEK'

Miras davalarında zamanlamanın kritik olduğunu belirten Tuğa, şu değerlendirmede bulundu:

"Uygulamada en sık yapılan hata, taşınmaz devri veya paylaşım işlemleri tamamlandıktan sonra hukuki destek alınmasıdır. Oysa miras hukuku kapsamında yapılacak işlemlerde, sürecin başında hareket edilmesi ve olası risklerin önceden değerlendirilmesi gerekir. Aksi halde açılacak miras davaları hem daha uzun sürmekte hem de ispat açısından daha zor hale gelmektedir."

'HER MİRAS DOSYASI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİDİR'

Av. Tuğa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Miras hukuku, her somut olayın kendi içinde değerlendirilmesini gerektiren bir alandır. Miras bırakanın iradesi, yapılan işlemler ve mirasçıların durumu birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle miras davalarında hak kaybı yaşamamak için sürecin en başından itibaren bilinçli hareket edilmesi büyük önem taşır. Aksi halde şeklen doğru görünen işlemler dahi, açılacak miras davaları ile geçersiz hale gelebilmektedir."