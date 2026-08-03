Mısır Gerilim Azaltma Çabalarını Vurguladı - Son Dakika
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Mısır Gerilim Azaltma Çabalarını Vurguladı

Mısır Gerilim Azaltma Çabalarını Vurguladı
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgede gerilimi azaltmak için uluslararası işbirliğinin önemini belirtti.

KAHİRE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik çabaların önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre Abdulati, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek uygulanabilir yolunun siyasi ve diplomatik çözüm olduğunun altını çizdi.

Abdulati, bölgedeki mevcut krizleri kontrol altına almak ve gerilimi düşürme girişimlerini desteklemek üzere uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Bakan, bu çabaların diyaloğun yeniden başlaması için elverişli koşullar yaratılmasına ve çatışmaların temel nedenlerinin ele alınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Katar, Irak ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla da telefon görüşmeleri yapan Abdulati, bölgesel gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Abdulati ayrıca Barış Kurulu Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve ABD tarafından bölge için önerilen barış planının uygulanmasını ilerletme çabalarını değerlendirdi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Mısır, Son Dakika

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