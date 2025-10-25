Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 11:09
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Haber Videosu

Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayan 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Çanakkale Biga-Çan kara yolunda 1 Ekim'de feci bir kaza meydana geldi. Ahmet Can Öztekin (23) motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

23 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç tedavi gördüğü hastanede 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öztekin'in cenazesi ikindi namazına müteakip İdris Koru köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde Öztekin'in virajı alamayarak bariyerlere çarptığı anda savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

