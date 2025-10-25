Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Çanakkale Biga-Çan kara yolunda 1 Ekim'de feci bir kaza meydana geldi. Ahmet Can Öztekin (23) motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç tedavi gördüğü hastanede 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Öztekin'in cenazesi ikindi namazına müteakip İdris Koru köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde Öztekin'in virajı alamayarak bariyerlere çarptığı anda savrulduğu anlar yer aldı.
