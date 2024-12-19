MSB\'den İsrail\'e Kınama

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasının şiddetle kınandığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde operasyonlara devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarla son bir haftada 41, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1438'i Irak'ın,1521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktürk, geçen hafta da barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu söyledi.

Aktürk, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'deki son duruma ilişkin bilgiler veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz."

94 bin 813 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, 1487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813'e yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şunları aktardı:

"Sayın Bakanımız, 12 Aralık'ta Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili'ni kabul etmiş, 13 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılmış, 14 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, aynı gün Irak Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir. 16 Aralık'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı ile görüşen Sayın Bakanımız, 17 Aralık'ta Darüsselam Büyükelçimizi, 18 Aralık'ta Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanını ve Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir."

İsrail'in saldırıları

Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin, şunları aktardı:

"İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir."

Eğitim ve tatbikatlar

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekatı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında 1 Ocak 2025'te İtalya'dan görevi devralacak motorlu piyade bölüğümüz dün Bosna-Hersek'e intikale başlamıştır. Birliğimiz söz konusu görevi 30 Haziran 2026'ya kadar 18 ay süreyle üstlenecektir. Bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine ise 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Katar'da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza dün inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter bugün ülkemizden ayrılacaktır."

Savunma sanayi

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda "Dragoneye-2 Termal Kameranın" muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını aktardı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinden ilki olan ve şu ana dek en yüksek yerlilik oranına erişilerek üretilen TCG Akhisar'ın deniz kabul testlerine 12 Aralık'ta başlandığını aktaran Aktürk, "16 Aralık'ta Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından dost ve kardeş ülke Kosova'da NATO standartlarında mühimmat üretecek modern bir fabrika inşası için imza töreni gerçekleştirilmiştir." dedi.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, 28 Kasım'da başlayan "Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 28 Aralık'a kadar, yarın başlayacak "Memur Temini" başvurularının ise 20 Ocak 2025'e kadar yapılabileceğini ifade etti.

(Sürecek)