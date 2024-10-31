MSB: Teröristlere Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor - Son Dakika
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MSB: Teröristlere Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

MSB: Teröristlere Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

Son haftada 198, 1 Ocak'tan itibaren 2419 terörist etkisiz hale getirildi, 86 terörist teslim oldu.

31.10.2024 13:25
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MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı ise 86'ya ulaştı.

MSB: Hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 oldu. Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaştı.

MSB Kaynakları: ( Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili) 29 Ekim'de Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yaptı. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmakta.

MSB Kaynakları: (Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin) Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz.

MSB Kaynakları: F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmekte.

MSB Kaynakları: ( Türkiye'ye yönelik 'örtülü' ve 'örtüsüz' ambargoların son dönemde kaldırılmasına ilişkin) Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur.

MSB Kaynakları: (Türkiye'ye yönelik 'örtülü' ve 'örtüsüz' ambargoların son dönemde kaldırılmasına ilişkin) Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da 'örtülü' ve 'örtüsüz' ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı 'örtülü' ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir.

MSB Kaynakları: (Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin) Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok.

MSB Kaynakları: ( Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralanmasına ilişkin) Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok.

Kaynak: DHA

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