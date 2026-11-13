Sürücü kursu üzerinden ehliyet sınavına 'joker' soktukları belirlenen 23 kişi adliyede - Son Dakika
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Sürücü kursu üzerinden ehliyet sınavına 'joker' soktukları belirlenen 23 kişi adliyede

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Sürücü kursu üzerinden ehliyet sınavına \'joker\' soktukları belirlenen 23 kişi adliyede
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Sürücü kursu üzerinden ehliyet sınavına \'joker\' soktukları belirlenen 23 kişi adliyede
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul ve Kocaeli'deki sürücü kursları aracılığıyla bazı kursiyerlerin yerine MTSK sınavlarına başka kişilerin girdiği tespit edildi. Kursiyerlere cep telefonu üzerinden görüntülü kopya verildiği iddiasını da inceleyen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, eş zamanlı operasyonla 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Kocaeli'de sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına "joker" sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu belirlenen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SINAVA KURSİYERİN YERİNE BAŞKASI GİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine "joker" olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KOPYA İDDİASI

Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla, cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

23 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Yav,ülkede her işimizde üç kağıt,dolandırıcılık var, sözde Müslüman ülkeyiz? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sürücü kursu üzerinden ehliyet sınavına 'joker' soktukları belirlenen 23 kişi adliyede - Son Dakika
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