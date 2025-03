Muğla'da Flake Yem Üretim Tesisi'nin Temeli Atıldı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve hayvancılığa destek olmak için Flake Yem Üretim Tesisi'nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu ve benzeri tesislere destek olmak bizim görevimiz. Sadece yol yapmakla, çöp toplamakla belediyecilik olmaz. Üretim yapan fabrikalara da destek vermek zorundayız. Bundan sonra her şeyin önüne tarımı koyacağız, tarıma öncelik vereceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek ve üreticilerin yem maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir yatırımı Milas Belediyesi ve Milas Süt Üreticileri Birliği ile hayata geçiriyor. Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Flake Yem Üretim Tesisi'nin temel atma töreni, bölge protokolünün geniş katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Törene, Aras'ın yanı sıra Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, CHP Milas İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Flake Yem Üretim Tesisi temel atma töreninde konuşan süt üreticisi Nuray Kaya, yem fabrikasının süt maliyetlerini düşüreceğini belirterek, "Daha önce süt üreticileri olarak zor günler geçirdik. Süt birliği kurulunca her şey daha kurumsal oldu. Bu tesis bizlere yem desteği sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, süt üreticileri olarak birlik kurulmadan önce yaşadıkları zorlukları anlatarak birlik olarak sağladıkları başarıları anlattı. Gezgin, şunları söyledi:

"Bu proje, sadece Milas'a değil, tüm bölgeye hizmet edecek"

"Süt Üreticileri Birliği dönemin kaymakamının desteği ile 2008 yılında kuruldu. Sütlerimizi satmakta zorlanıyorduk. Kendi birliğimizi kuralım istedik. 2008 yılında faaliyete başladık. İmkanlarımız çok kısıtlıydı. Sütlerimizin kalitesini artırmak için büyümemiz lazım diye düşündük. 63 köyde tank kurduk. Milas'ta şarküteri açtık. Örgütümüzü ilerlettik. Şu an Türkiye'de 14 bin tarımsal örgütün içinde yedinci sıraya geldik. Burası bir yem işleme tesisi olacak. Yıllarca Bodrum Belediye Başkanı olarak görev yaparken Ahmet Başkan'ın kooperatiflere verdiği destekleri gıptayla izliyorduk. Sonra kendisine gidip derdimizi anlattık: 'Üretiyoruz ama satamıyoruz' dedik. Sağ olsun, Ahmet Başkan da bu süreçte bize destek oldu. Artık üreticimiz daha uygun maliyetle süt üretebilecek. Biz de bu vesileyle Milas'ta bir marka oluşturacağız. Nasıl Çanakkale'nin ezine peyniri varsa, Milas'ın da kendi peyniri olacak. Bu proje, sadece Milas'a değil, tüm bölgeye hizmet edecek."

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, tarımı destekleyen projeler üretmeye devam edeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Muğla tarımını daha da ileriye taşımak için iş birliğimiz devam edecek"

"Büyükşehir olarak bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülmesi için desteğimizi sürdüreceğiz. Bu proje kapsamında flake yem tesisinden üreticiler yıl boyunca faydalanabilecek. Tesisin sürekli çalışması sağlanacak, böylece girdi maliyetleri düşecek ve ucuz yem üretilecek. Tesis, bin metrekare alan üzerine kurulacak ve beş ton kapasiteli olacak. Öncelikle süt birliği üreticilerine, ardından tüm Muğla'daki üreticilere hizmet verecek. Muğla tarımını daha da ileriye taşımak için iş birliğimiz devam edecek."

"Çiftçimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise Milas'ın tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu vurgulayarak yapılan yatırımı kıymetli bulduklarını kaydetti. Topuz, "Milas için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ben de üretim yapan bir aileden geldiğim için bu projeyi ayrıca önemsiyorum. Süt Birliği'ne ait bu alan, üretime hazır hale gelmek üzere. Milas, turizm, sanayi ve tarım açısından güçlü bir kent. Tarımın gelişmesi için yerel yöneticiler olarak, başta Ahmet Başkan olmak üzere, çiftçimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız. Tesisimizin Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke birlikte üretmenin önemine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Üretiyoruz, üretmek zorundayız"

"Bugün 21 Mart. Bu topraklarda bin yıldır kutlanan Nevruz Bayramı vesilesiyle herkesin bayramını kutluyorum. Aynı zamanda bugün Dünya Ormancılık Haftası'nın ilk günü. Yeşil ve mavinin en çok yakıştığı kent Milas'tan, bu haftayı da kutlamak isterim. Üretiyoruz, üretmek zorundayız. Birlikten güç doğar, kudret oluşur. Birlikte üretmek zorundayız. Bu noktada çok güzel işler başaran Milas Süt Birliği Başkanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin Milas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Çiftçilik koşullarının zorluklarına değinen Başkan Aras ise Flake Yem Fabrikası gibi tarımı ve üreticiyi destekleyen yatırımlara devam edeceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Tarım yoksa diğer sektörler de geri kalır"

"Artık maliyetler çok yüksek, çiftçilik yapmak giderek zorlaşıyor. Günümüzde büyük sermaye şirketleri küçük üreticinin üretmesini istemiyor. Şimdi de suni et üretimi gündemde. İnsanların üretmemesi, sadece tüketmesi isteniyor. 2008 yılı Süt Birliği için bir dönüm noktası olmuş. Birliğin kurulmasında emeği geçen, dönemin değerli Kaymakamından Allah razı olsun diyorum. Birlik, 17 yılda ciddi bir gelişme gösterdi. Pek çok yeniliğe imza attı ve Milas için bir gurur kaynağı haline geldi. Tarım, en kritik sektörlerimizden biri. Tarım yoksa diğer sektörler de geri kalır. Bugün sağlıklı gıdaya erişim her zamankinden daha önemli. Tarımda kendi üretiminizi yapamazsanız dışa bağımlı hale gelirsiniz. Zaten şu anda kısmen dışa bağımlıyız, ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Oysa bizim verimli tarım topraklarımız, üretim yapan çiftçilerimiz var. Böyle bir coğrafyada ithalata gerek kalmamalı. Süt üreticilerimiz de tam bu noktada 'Biz üretmek istiyoruz, bize destek olun' diyorlar. Ben de onlara 'Köylü milletin efendisidir. Bu sizin hakkınız. Biz size bir lütufta bulunmuyoruz, size hizmet etmek için buradayız' dedim.

"Sadece yol yapmakla, çöp toplamakla belediyecilik olmaz"

Bu ve benzeri tesislere destek olmak bizim görevimiz. Sadece yol yapmakla, çöp toplamakla belediyecilik olmaz. Üretim yapan fabrikalara da destek vermek zorundayız. Diğer birliklerimiz de bir araya gelsin, örgütlensin ve 'Başkan, biz bunları istiyoruz' desinler. Buraya yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Milas'ta daha iyisini birlikte üreteceğiz, Türkiye'ye ve dünyaya pazarlayacağız. Bundan sonra her şeyin önüne tarımı koyacağız, tarıma öncelik vereceğiz. MUPA'nın yaptığı bir araştırmaya göre, çiftçilerin yüzde 74,5'i çocuklarının tarımla uğraşmasını istemiyor. Çünkü üretmek için artık ciddi bir mücadele veriliyor. Üretimin kolaylaştırılması şart. Eğer çocuklar bu işi bırakırsa üretim biter. Biz üretime destek olmaya, toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumaya ant içtik. Hedefimizi büyük tutmalıyız Milas her alanda öncü olmak zorunda. Bu kentten gelen her projeye destek olmaya hazırız.

"Gençler, sizlere kalan topraklara sahip çıkın"

Milas, kavşakların birleştiği bir noktada yer alıyor. Tarihi süreçte başkentlik yapmış, çok kıymetli bir bölgedeyiz. Milas'ın geleceği parlak. Gençler, sizlere kalan topraklara sahip çıkın. Topraklarınızı heba etmeyin, satmayın. Termik santraller yüzünden tarım arazilerimiz ve zeytinliklerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Enerjiye elbette ihtiyacımız var, ama artık ömrünü tamamlamış bu santrallere dur demenin zamanı geldi. Tarım topraklarımızı kömür için heba edemeyiz. Toprağımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu mücadeleden hiçbir güç bizi alıkoyamaz."

Saatte beş ton üretim kapasitesine sahip olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilecek tesis, saatte beş ton üretim kapasitesine sahip olacak. Üreticilerin yıl boyunca yararlanabileceği bu tesis sayesinde yem maliyetleri önemli ölçüde düşecek, böylece süt ve süt ürünlerinin daha uygun maliyetlerle tüketiciye sunulması sağlanacak. Toplam 30 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilecek tesisin işletmesi Milas Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülecek. Proje, bölgedeki hayvancılık sektörüne ciddi katkı sunmayı, üreticinin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İlerleyen süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Kart Projesi ile tesis hizmetinden daha geniş üretici kitlesinin yararlanması planlanıyor.