Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi - Son Dakika
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Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle Akyaka ve Gökova’ya ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana yayılan yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

<a class='keyword-sd' href='/akyaka/' title='Akyaka'>Akyaka</a> ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde ziraat alanında yürütülen çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökova Körfezi'nin yaklaşık 3-4 kilometre kuzeyinde başlayan ve esen rüzgar nedeniyle Sakar Tepe, Gökova ve Akyaka yönüne doğru ilerleme riski taşıyan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi

DEV EKİPLE MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin Akyaka ve Gökova bölgesini tehdit etmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dev bir operasyon başlatıldı. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 iş makinesi ve 228 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yarısı orman, yarısı ziraat alanı olmak üzere toplam 5 hektarlık alanda zarara yol açan yangına sebebiyet verdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alındığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi
Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi
Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi - Son Dakika

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