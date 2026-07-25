Akyaka ve Gökova’yı tehdit eden yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana yayılan yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde ziraat alanında yürütülen çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökova Körfezi'nin yaklaşık 3-4 kilometre kuzeyinde başlayan ve esen rüzgar nedeniyle Sakar Tepe, Gökova ve Akyaka yönüne doğru ilerleme riski taşıyan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı.

DEV EKİPLE MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin Akyaka ve Gökova bölgesini tehdit etmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dev bir operasyon başlatıldı. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 iş makinesi ve 228 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yarısı orman, yarısı ziraat alanı olmak üzere toplam 5 hektarlık alanda zarara yol açan yangına sebebiyet verdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alındığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.