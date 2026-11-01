Muğla'da salı sabahına kadar çok kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık perşembe düşecek - Son Dakika
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Muğla'da salı sabahına kadar çok kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık perşembe düşecek

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Muğla\'da salı sabahına kadar çok kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık perşembe düşecek
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Meteoroloji uzmanı yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların perşembe batıdan hissedilir derecede azalacağını bildirdi. Muğla çevresinde salı sabahına kadar çok kuvvetli yağış beklenirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde yeni haftada sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak, hava sıcaklıkları ise perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi.

Tekin, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağışların etkili olacağını bildirdi.

Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların devam edeceğini ifade eden Tekin, çarşamba günü yağışların yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydetti.

Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Yarın sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabah saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz."

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını aktardı.

Üç büyükşehirde yağış etkili olacak

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Tekin, Ankara'da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını vurguladı.

Başkentte pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde yağışların başlayacağını aktaran Tekin, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti. Tekin, hava sıcaklığının yarın 19, salı 18, çarşamba ise 16 derece olacağını bildirdi.

İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Tekin, özellikle çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların da kuvvetleneceğini dile getirdi.

Tekin, İstanbul'da hava sıcaklığının yarın 19, salı 20, çarşamba ise 15-16 dereceye düşeceğini belirtti.

İzmir'de de üç gün boyunca yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, özellikle yarın ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 19 ila 21 derece arasında değişeceğini paylaştı.

Kaynak: AA
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