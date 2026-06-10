MUPA'nın iki yıllık çalışmaları değerlendirildi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik düşünce ve araştırma merkezi Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) iki yıllık çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, MUPA'nın bugüne kadar yürüttüğü araştırmalar, iş birlikleri, gençlik ve istihdam projeleri ile gelecek dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile MUPA Başkanı Tansu Özcan'ın katıldığı değerlendirme toplantısında, MUPA'nın kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ve Muğla'nın geleceğine yönelik planlama faaliyetleri değerlendirildi.

11 KURUMLA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Kurulduğu günden bu yana Muğla'nın ekonomik, çevresel, sosyal ve demografik yapısını bilimsel veriler ışığında analiz eden MUPA, iki yılda 11 stratejik kurumla iş birliği gerçekleştirdi. Ajans, farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalarla kentin mevcut durumunu ortaya koyarken, yerel kalkınma ve stratejik planlama süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor.

14 BİN 795 KİŞİDEN 590 BİNİ AŞKIN VERİ TOPLANDI

MUPA tarafından gerçekleştirilen 13 araştırma kapsamında 14 bin 795 Muğlalıya ulaşıldı. Araştırmalardan toplam 590 bin 311 yanıt elde edilirken Muğla'nın 13 ilçesi detaylı şekilde incelendi. Elde edilen veriler, kentin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin daha doğru analiz edilmesine olanak sağladı.

Ajansın hazırladığı raporlar ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. MUPA paylaşımları 13 milyon 894 bin 641 erişim sağlarken toplam 18 milyon 578 bin 957 gösterime ulaştı.

ÇİFTÇİLERİN İHTİYAÇLARI RAPORLANDI

MUPA, bölgesel çiftçilik raporu hazırlayarak Muğla'daki üreticilerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan kapsamlı bir nicel araştırma gerçekleştirdi. Çalışma sayesinde tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik veri temelli öneriler geliştirildi.

GENÇLERİN KENT DENEYİMLERİ ANALİZ EDİLDİ

Ajans tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" araştırmasıyla gençlerin kent yaşamına ilişkin deneyimleri, ihtiyaçları ve gelecek beklentileri analiz edildi. Araştırma sonuçları, gençlere yönelik politika ve projelerin geliştirilmesine katkı sundu.

EĞİTİM VE İSTİHDAM ARASINDA KÖPRÜ KURULUYOR

MUPA tarafından hayata geçirilen MUPA Beceri-MUSKİ Sınıfı Programı, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının liyakat ve beceri temelli olarak yetiştirilmesini hedefliyor. Eğitim ile istihdam arasında köprü kurmayı amaçlayan program kapsamında öğrenciler teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı saha çalışmalarına da katılıyor. Program, gençlerin mesleki becerilerini geliştirirken yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlıyor.

MUPA, BÜTÇESİNİ ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUOYUYLA PAYLAŞIYOR

Toplantıda, MUPA'nın bütçe yapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, MUPA'nın 2026 yılı tahmini gider bütçesi 71 milyon TL olarak öngörülürken bütçenin önemli bir bölümü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrıldı. Ajansın 2024-2026 yılları arasındaki toplam giderlerinin önemli bir kısmı araştırma-geliştirme çalışmaları ile personel giderlerinden oluşurken, MUPA veri üretimi, araştırma ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını şeffaf bütçe anlayışıyla yürütmeye devam ediyor.

"TEMEL HEDEFİMİZ ORTAK AKIL"

MUPA Başkanı Tansu Özcan, "Temel amacımız Muğla'da ortak aklı oluşturmak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iletişimi sağlamak. Aynı zamanda kentin geleceğine yönelik karar alma süreçlerine bilimsel verilerle katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aras, MUPA'nın ortaya koyduğu çalışmaların kent yönetimi açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"VERİ TEMELLİ YÖNETİM ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

"Muğla'nın geleceğini planlarken bilimsel verilerden ve araştırmalardan yararlanıyoruz. MUPA'nın hazırladığı çalışmalar yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Yerel yönetimlerde doğru karar almanın yolu doğru veriye ulaşmaktan geçiyor."

Aras, MUPA'nın kurumsal kapasiteyi güçlendiren çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek, yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi ihtiyaçlara göre şekillendirebilmek için veri temelli yönetim anlayışını güçlendiriyoruz. MUPA'nın ürettiği araştırmalar ve analizler, Muğla'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK PLANLAMAYA KATKI SAĞLIYOR

Aras, veri temelli yönetim anlayışının yerel yönetimlerde giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, MUPA'nın hazırladığı araştırma ve analizlerin Muğla'nın ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkı sağlayacak stratejik kararların alınmasında yol gösterici olmaya devam edeceğini ifade etti.