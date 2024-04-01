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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:00
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.671
Açılan Sandık Oranı : % 63,63
Kullanılan Oy : 413.672
Geçerli Oy : 400.174
Katılım Oranı : % 79,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,73223.016
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,26129.099
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,4921.950
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,656.600
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,596.370
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,014.041
DİĞER% 0,72.781
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,24948
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,22893
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,19754
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,14568
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,12488
YTPİSMAİL FENER% 0,12487
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,11448
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,1410
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,08306
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07282
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06256
TKHCİHAN TAN% 0,05193
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,03133
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0285
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0266
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 46,65
Katılım Oranı : % 73,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 57,9829.448
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,7216.113
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,741.897
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,55789
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,26641
DİĞER% 1,25636
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8406
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,53268
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,25128
TKPAHMET AKSÜT% 0,1788
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1786
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1263
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,1154
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0946
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0736
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0631
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0526
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0524
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0314
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 65,55
Katılım Oranı : % 78,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,0710.902
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,45.043
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,981.143
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 5,881.123
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,49284
DİĞER% 1,24236
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,77147
SAADETESAT KONUR% 0,3262
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2650
BTPZEHRA MISIR% 0,1937
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1426
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1325
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,0917
MİLLETFATMA USLU% 0,048
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 76,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 45,365.436
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 36,884.420
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,29874
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,74328
DİĞER% 2,3276
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,36163
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,28154
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,88105
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,7387
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,560
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,224
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1923
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1113
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0911
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,0911
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 37,88
Katılım Oranı : % 78,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,3117.450
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,899.756
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,299.153
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,66247
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,59221
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,39146
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29109
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,28106
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,27100
TKPALTAN TÜREL% 0,2491
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1351
DİĞER% 0,1350
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,139
DSPEDA ALBAYRAK% 0,137
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,137
YTPYASİN CANYURT% 0,0832
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0832
BTPFADİME AMAÇ% 0,0727
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 92,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,454.120
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,762.829
DİĞER% 3,02220
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,6117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,17
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,043
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,011
BTPEMİR TORAMAN% 0,011
SAADETAHMET ERGİN% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 81,48
Katılım Oranı : % 84,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,6312.980
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 31,756.912
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 4,01873
DİĞER% 2,86622
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,59129
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3780
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3269
BTPYUSUF YENİ% 0,1226
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,122
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,121
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0613
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0613
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,036
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 01
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 86,28
Katılım Oranı : % 74,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,4721.252
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,5319.409
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,954.649
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,31611
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,65302
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,51241
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,1780
BTPABDULLAH PEKER% 0,0837
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0629
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0628
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0421
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0418
HKPAYÇA ORAL% 0,0417
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0315
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0314
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 76,33
Katılım Oranı : % 82,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 5429.013
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,2217.310
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,284.447
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,041.096
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,83448
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,66354
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,66352
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,28152
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,27144
DPYUSUF YILDIZ% 0,1793
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1687
DİĞER% 0,1686
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0950
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0736
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0632
MİLLETİZZET USLU% 0,0524
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 66,25
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,3829.934
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,3921.029
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,273.727
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,71.605
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,42847
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,93551
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,82487
DİĞER% 0,41243
SAADETMURAT TEKİN% 0,3179
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,27160
APSALİH ÖNEL% 0,26152
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,22133
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1587
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1486
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1485
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1482
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0634
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 82,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,3411.733
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,729.504
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,783.307
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,44372
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,88227
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,69179
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3795
TKPFATMA ASLAN% 0,3489
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2461
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2360
SAADETMURAT İKİZ% 0,2359
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2154
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1848
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1540
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1129
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0820
DİĞER% 0,013
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 56,83
Katılım Oranı : % 88,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,2414.427
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 24,065.763
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,171.956
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,31554
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,71409
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,43343
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,86207
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3482
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2765
BTPRESUL ÖZDİL% 0,1740
DİĞER% 0,1638
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1126
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,123
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0717
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 83,54
Katılım Oranı : % 83,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 55,878.411
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 37,835.695
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,26340
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,23185
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,74111
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,5989
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,576
DİĞER% 0,3350
BTPİHSAN BULUT% 0,2234
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1218
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1116
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0812
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0711
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,057
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,70
Katılım Oranı : % 87,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 49,162.935
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 40,382.411
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,85409
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,2776
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7947
DİĞER% 0,5734
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,318
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2414
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,159
HKPŞENOL KAYA% 0,16
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,085
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,085
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,032

Kaynak: AA

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