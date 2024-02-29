Muharrem İnce: YSK, seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını gösterdi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Çünkü Tarsus'ta Haluk Bozdoğan'ın kazanacağını biliyorsunuz. Onun için iptal ettiriyorsunuz. Ey YSK, sana nasıl güveneceğim? CHP'ye sesleniyorum. Tarsus'ta adaylığımızı iptal ettiriyorsunuz. Peki size büyükşehirin mazbatasını verecek mi bu YSK? Hiç orasını düşünmüyorsunuz değil mi? İşinize geliyorsa İYİ Partili, MHP'li AKP'liyi her yerden aday yapıyorsunuz ama Memleket Partisi'nin adaylarına itiraz edip onları düşürtüyorsunuz. Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir. Güvenimiz sıfırdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus ve Güzelbahçe Belediye Başkan adaylıklarına gösterdikleri adaylara itiraz edilmesine ilişkin bugün YSK önünde parti üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan'ın adaylığına CHP itiraz etti. Bozdağan, halen Tarsus Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

İnce, şunları söyledi:

"Bir yanda bizi seçmezseniz 'Size hizmet gelmez' diyen Erdoğan var. Öbür yanda 'Bize vermezseniz oyunuzu AKP gelir' diye korkutan muhalefet var. Birisi tehdit ediyor, birisi korku salıyor. Bir de bunların içinde YSK var. Millette seçenek bırakmayan bir YSK. Seçimlerin Anayasa'ya, yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan kurum YSK'dır. YSK'ya güvenmekten başka bir şansımız kalmadı. Fakat bu ülkede tuz koktuğu için YSK da farklı farklı kararlar alıyor. Örneğin Tarsus'ta farklı karar alıyor. Mezitli'de farklı karar alıyor. Dikili de farklı karar alıyor. Güzelbahçe'de farklı karar alıyor. İl seçim kurulu başka bir şey söylüyor. İlçe seçim kurulu başka bir şey söylüyor. YSK başka bir şey söylüyor. İlçe seçim kurulundaki hakim ve iki memur 'Üye olabilirsin' diyor. İl seçim kurulu 'Olamazsın' diyor.

"HANGİ HAKLA KİŞİLERİN SEÇİME GİRMESİNİ ENGELLİYORSUNUZ"

Sayın hakimlere şunu hatırlatıyorum. Siyaseti bilmeden kararlar veriyorsunuz. Merkez yoklamasında şöyle mi yapmışlar? Beş aday adayı var. Beşini Parti Meclisi'ne getirmişler. Beşini de oylamışlar. Böyle mi yapmışlar? Hayır. Tek bir kişinin ismini getiriyorlar oraya. Diğerlerinin asla adını bile almıyorlar. O bir kişinin ismini oylatıp geçiriyorlar. Siyasi partiler Türkiye'de sahtekarlık yapıyor. Sayın yargıçlar da bu sahtekarlığa alet oluyorlar. Bu doğru değildir. Bir kişi süresi içerisinde bir partiden istifa etmişse o her şeyden istifa etmiş demektir. Bir kişi partiden istifa etmişse aday adaylığından da çekilmiş demektir. Yani hangi hakla kişilerin seçime girmesini engelliyorsunuz? Yani ön seçimi mi kaybetmiş bu arkadaşlarımız? Bu arkadaşlarım partinin üyelerinin önüne sandık koyulup seçime girmişler böyle bir seçimi mi kaybetmişler? Hayır böyle bir şey yok. O zaman siz bunların adaylığını nasıl engelliyorsunuz?

YSK'daki yargıçlara sesleniyorum. Polatlı'nın CHP adayı MHP'liydi, MHP'li belediye başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? Peki CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı İYİ Parti'nin İl Başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum. CHP'nin yöneticilerine ne utanmaz insanlarsınız siz? İYİ Parti'den, AKP'den, MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Yenimahalle, Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. İYİ Partili, MHP'li. Bunları aday yaptınız. Ama Memleket Partisi'nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Bunların adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz. Hiç utanma yok mu sizde, utanmıyor musunuz? Koca koca hakimler de bunlara alet oluyor. Dizayn ediyorlar.

"YARGI SİYASETİN TAM GÖBEĞİNDEDİR"

Çünkü Tarsus'ta Haluk Bozdoğan'ın kazanacağını biliyorsunuz. Onun için iptal ettiriyorsunuz. Siyaseti dizayn ediyorsunuz. Ey YSK, sana nasıl güveneceğim? CHP'ye sesleniyorum. Tarsus'ta adaylığımızı iptal ettiriyorsunuz. Peki size büyükşehirin mazbatasını verecek mi bu YSK? Hiç orasını düşünmüyorsunuz değil mi? İşinize geliyorsa İYİ Partili, MHP'li AKP'liyi her yerden aday yapıyorsunuz ama Memleket Partisi'nin adaylarına itiraz edip onları düşürtüyorsunuz. Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir. Güvenimiz sıfırdır. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Biz bu ülkenin üçüncü yoluyuz. Ne Cumhur ne Millet. Millet zaten dağıldı. Cumhur da çıkar ortaklığı. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buralarda seçime gireceğiz. Bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nın bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum. Memleket Partisi olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz diyorum."

İnce, bir gazetecinin, "Bahsi geçen ilçelerde aday gösteremeyeceksiniz. Kimin adayını destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Oralarda arkadaşlar başka aday çıkarmak isterlerse zamanımız var. Buna devam edeceğiz" yanıtını verdi.