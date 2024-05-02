Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hasyurt Tarım Fuarı\'na Tarım Sektörünün Tüm Paydaşlarını Davet Etti

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 27'ncisi düzenlenecek Hasyurt Tarım Fuarı'na tarım sektörünün tüm paydaşlarını davet etti. Başkan Böcek, tarım sektörüne desteklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini belirterek, "Antalya üretecek, Antalya kazanacak, Antalya üretecek Türkiye kazanacaktır. Üreten ülke güçlü ülkedir" dedi.

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde bu yıl 8-10 Mayıs günlerinde 27'nci kez düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda 27. Hasyurt Tarım Fuarı'na ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başkan Böcek, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikci, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen katıldı.

Başkan Böcek, ikinci dönemin ilk basın toplantısında 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek veren, vermeyen tüm Antalyalılara teşekkür etti. Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"50 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

"Antalya'da Konyaaltı'nda 4 dönem belediye başkanlığından sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci dönemi üst üste kazanan ilk belediye başkanı olarak, herkesin başkanı olacağım. Antalya'da kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz. 2019 yılından bugüne kadar, yerelden kalkınma projelerimiz ile çiftçinin, üreticinin her daim yanında olduk. Kapalı devre sulama sistemleri, ekipman destekleri, tohum fide fidan destekleri, sulama kooperatiflerine enerji desteği, akıllı tarım uygulamaları gibi birçok projemizle Türkiye'deki belediyelere öncü olduk. Tarım sektöründeki paydaşların bir araya geldiği, tarımın kalkınmasına ivme kazandıran fuarlarımızdan biri olan Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı'na da bu nedenle önem veriyoruz. Fuarımızda ziyaretçiler; yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatlarını bulacaklar. Geçtiğimiz yıl fuarımızda 87 firma yer almış ve 24 bin 352 ziyaretçi katılım sağlamıştı. Bu yıl ise 100 civarında firmanın katılımı ile 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Tarıma yönelik desteklerimiz yeni dönemimizde de artarak devam edecektir. Antalya üretecek, Antalya kazanacak, Antalya üretecek Türkiye kazanacaktır. Çünkü üreten ülke güçlü ülkedir."

SEKTÖR PAYDAŞLARI BULUŞACAK

Antalya Tarım Konseyi Başkanı ve ATB Başkanı Ali Çandır ise "Hasyurt Tarım Fuarı ile sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve en son tarım uygulamaların tanıtılmasının amaçlıyoruz. Fuar, bitki beslemeden gübreye, zirai ilaçtan tohuma ve fideye, sera plastiğinden mekanizasyona kadar tarım sektöründe her alanından katılımcıya geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergileme imkanı sunacak" dedi.

"FİNİKE PORTAKALI DALINDA KALDI"

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hasyurt Tarım Fuarı'nın sektörün bütün paydaşlarına büyük katkı sunduğunu belirterek, "İlçemiz dünyaca ünlü bir tarım ürünü olan Finike portakalının anavatanıdır. Çok değerli portakalımız hak ettiği karşılığı alamamış ve ne yazık ki bu yıl dalında kalmıştır. Bu fuarda en önemli amaçlarımızdan biri de Finike Portakalımızın hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamaktır. Bunun için fuarımızda üreticilerimizi yeni teknolojilerle buluşturarak Finike Portakalımızı katma değerli bir ürüne dönüşmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya da tarım sektörünün tüm paydaşlarını Hasyurt Tarım Fuarı'na davet etti. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen ise fuarda Batı Akdeniz tarım sektöre için büyük önem taşıyan Kaş Gıda, İhtisas Organize Sanayi projesinin tanıtımını yapacaklarını kaydetti.

PANELLER VE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

27. Hasyurt Tarım Fuarı'nın ilk günü 8 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde "Söz Çiftçide Programı" düzenlenecek. İkinci gün, 9 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde budamadan, hastalıklar ile mücadeleye, fizyolojiden reçel yapımına kadar birçok bilginin sunulacağı "Narenciye Yetiştiriciliği" paneli gerçekleştirilecek.

İkinci gün, saat 14.00'te ATB Basın Danışmanı Vahide Emel Yanık'ın moderatörlüğünde bölgedeki ziraat odası başkanlarının katılımıyla "Batı Antalya Tarımı" panelinde bölgenin sorunları ele alınacak. Üçüncü ve son gün 10 Mayıs Cuma saat 11.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel'in moderatörlüğünde "TARIM-GES Uygulamaları" paneli düzenlenecek. Saat 14.00'te ise Finike, Kumluca, Demre, Kaş, Elmalı ve Korkuteli'nden katılacak çiftçi aileler ile "Çiftçi Aileler Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması" düzenlenecek.

Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL, özel ödül olarak katılımcı her aileye 2 bin 500 TL para ödülü ile toplam 30 bin TL para ödülü dağıtılacak.