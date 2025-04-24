Muhtar Mehmet Satılmış Parkı 23 Nisan'da Açıldı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Muhtar Mehmet Satılmış Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıldı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Burada sadece birleştirici güç, çocukların, gençlerin, kadınların, vatandaşlarımızın sesi olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu, parkımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bodrum'da 2024 Aralık ayında vefat eden önceki dönem Turgutreis Mahalle Muhtarı Mehmet Satılmış'ın adının verildiği park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geniş bir katılımla açıldı.

Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören açılış törenine, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış ve merhum Mehmet Satılmış'ın ailesi, Turgutreis Yelken Spor Kulübü öğrencileri ile Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu İzci Kulübü öğrencileri, öğretmenler, çocuklar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. Merhum Mehmet Satılmış'ın oğlu Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış konuşmasında, "Bu parkı çocuklarımıza kazandırdıkları için gece gündüz çalışan belediye personeline ve emeklerinden dolayı Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Zeyyad Mandalinci Anaokulu öğrencisi Ayaz Ege Yıldırım, 23 Nisan temalı şiirini okudu.

"Bugünü, Bodrum'da çifte bayram olarak yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' dediği gün olan 23 Nisan 1920'yi sadece Türk çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan ettiği gün bugün. ve bizler de bugünü Bodrum'da çifte bayram olarak yaşıyoruz. 23 Nisan'da açmış olduğumuz bu parkımıza bölgemizde 15 yıl muhtarlık yapmış çok kıymetli Mehmet Satılmış muhtarımızın adını verdik. Bizler, muhtarımızın yapmış olduğu güzel katkıları, eserleri, adıyla ölümsüzleştirdik. Bizi yetiştirenleri, bugüne getirenleri; arkamızda duranları asla unutmayacağız. Kıymetli muhtarımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken onun ismini ölümsüzleştirmekte emeği geçen mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep beraber bu parkta konserlerimizi, etkinliklerimizi, şenliklerimizi, festivallerimizi düzenleyeceğiz. Burada sadece birleştirici güç, çocukların, gençlerin, kadınların, vatandaşlarımızın sesi olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu, parkımız hayırlı uğurlu olsun."

Kaymakam Mustafa Çit, Cumhuriyet'e giden yolun temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan'da düzenlenen bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin ardından Başkan Mandalinci, Turgutreis Spor Kulübü Basketbol öğrencileri ile basketbol oynadı.

Çocuk şenliğinden renkli görüntüler

23 Nisan kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanındaki etkinliklere Turgutreis de eklendi. Çocukların keyifli saatler yaşadığı kutlama etkinlikleri yanında Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çocuk şenliği de renkli görüntülere sahne oldu.

Alana kurulan şişme oyun parkı, palyaço ve animasyon ekibi gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ile seramik atölyesinde minikler, gün boyu doyasıya eğlenirken balon ve pamuk şeker dağıtımı da gerçekleştirildi.