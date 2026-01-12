Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı - Son Dakika
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı

Haberin Videosunu İzleyin
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
12.01.2026 15:37  Güncelleme: 16:58
Haberin Videosunu İzleyin
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Haber Videosu

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık'ın yarın ameliyat olacağı öğrenilirken, hastane odasının camından ailesi ve partililerine el sallayarak selam verdi.Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Kitle riskli bir bölgede, temennimiz sağlıkla en iyi şekilde geçmesi. Buradaki hekimlerimize de güveniyoruz" dedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yarın ameliyat olacağı bildirildi. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, hastane odasının camından kendisine destek için gelen ailesi ve partililerine el sallayarak moral verdi.

CEZAEVİNDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Buca Kırıklar Cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Boynunda tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen Çalık'ın, yarın operasyon geçireceği bildirildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ KANSERİ ATLATMIŞTI

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca da sağlık sorunları yaşamış; lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, anjiyo geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı. Son olarak İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Çalık'ın muayenelerinin ardından yeniden ameliyat kararı alındı.

Çalık, hastaneye gelen ailesi ve yakınlarını hastane odasının camından el sallayarak selamladı.

Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı

"KİTLE RİSKLİ BİR BÖLGEDE"

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, yaptığı açıklamada, doktorların kitlenin alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Kitle riskli bir bölgede, kritik bir noktada. Daha önce yaşadığı lenf süreciyle bağlantılı olarak onun bir altında yeniden bir kitle oluştuğu için alınacak. Temennimiz operasyonun sağlıkla geçmesi. Buradaki hekimlerimize güveniyoruz."

Zehra Çalık, tutukluluk koşullarının sağlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, sürecin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

CHP'DEN "SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Murat Çalık'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurgulayarak, "Yaşam hakkı ve sağlık hakkı engelleniyor. Mehmet Murat Çalık'ın mutlaka tutuksuz yargılanması gerekiyor. Derhal serbest bırakılmalı" dedi.

"ALTINCI KEZ AMELİYAT OLACAK"

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ise Çalık'ın altıncı kez operasyon geçireceğini hatırlatarak, "Canımız yanıyor. Haksız ve hukuksuz bir tutukluluk söz konusu. Bir dakika bile cezaevinde tutulmaması gereken bir durumda" ifadelerini kullandı.

HASTANE ÖNÜNDE DESTEK AÇIKLAMASI

Hastane önünde basın açıklaması yapan CHP Beylikdüzü İlçe Teşkilatı, Çalık'ın yaklaşık 300 gündür tutuklu olduğunu savunarak, yaşanan sürecin hem hukuki hem insani açıdan kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zehra Çalık da destek için gelenlere teşekkür ederek, "Sağlık endişemiz çok büyük ama bu sürecin de artık çözüme kavuşması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

