Muratpaşa Başkanı Uysal: 'Bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız' - Son Dakika
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Muratpaşa Başkanı Uysal: 'Bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız'

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Muratpaşa Başkanı Uysal: \'Bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız\'
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca'da Antalya Demokrasi Vakfı'nın 'Demokrasi Sohbetleri'ne konuk oldu. Uysal, Sakarya ruhuna atıfla 'Bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız' dedi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca'da katıldığı "Demokrasi Sohbetleri"nde, "Gerçekten bu ülkeyi kurtarmak, bu ülkeyi geleceğe taşımak, bu ülkenin insanlarını ayakta ve umutlu tutmak istiyorsak bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız. Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki ruhtan aşağı bir güç bizi kurtarmaz" dedi.

Başkan Uysal, Antalya Demokrasi Vakfı'nın "Gerçek Geçmişten Gerçek Geleceğe" başlıklı "Demokrasi Sohbetleri"ne konuk oldu. Uysal, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin geleceğini, teknolojik dönüşümü ve siyasete duyulan güveni değerlendirdi.

"CEVABI BİZ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Siyasete yönelik ilginin ve güvenin azaldığı bir dönemden geçildiğini belirten Uysal, bunun yalnızca siyasetçilerin bireysel hatalarıyla açıklanamayacağını, toplumda daha geniş bir umutsuzluk ve güvensizlik tablosunun oluştuğunu söyledi. Siyasetçilerin sorumluluğunun yalnızca günlük sorunlara çözüm üretmek olmadığını belirten Uysal, "Toplum daha farklı, daha güveneceği, daha uzun vadeli, dünya gerçeklerine daha uygun bir yaklaşım bekliyor. Her yerde bunu hissedebilirsiniz. 'Ne yapacaksınız' derler umutsuz bir şekilde. O sorunun cevabı biz olmak zorundayız" dedi.

Siyasetin görevinin insanlarda yeniden umut oluşturmak olduğunu söyleyen Uysal, esnaf ziyaretleri gibi kısa temasların dahi önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Uysal, "O üç beş dakika içinde onu yeniden Türkiye'nin geleceğine inandırmak, güvendirmek, onu yeniden mutlu hale getirmek, çocuklarının geleceğine dair zihninde yeniden bir kıvılcım çaktırmak dünyanın en zor işi" diye konuştu.

"CUMHURİYET GELECEĞİ" VURGUSU

Türkiye'nin teknoloji çağının tam merkezinde olduğunu vurgulayan Uysal, ülkelerin veri, yapay zeka, işlem gücü, işletim sistemleri ve güvenli dijital altyapılar konusunda büyük bir yarış içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu dönüşüme hazırlanmasının ertelenemeyeceğini belirten Uysal, "İki yılımız var, bir yılımız var, bir buçuk yılımız var, üç yılımız var. Öyle değil... O yüzden diyorum, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki ruhtan aşağı bir güç bizi kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

Uysal, Türkiye'nin geçmişte karşılaştığı büyük sorunların aşılmasında toplumsal dayanışma, bilim, planlama ve ortak hedef duygusunun önemli rol oynadığını söyledi. Bugünün koşullarının farklı olduğunu ancak aynı kararlılığın yeni şartlara uyarlanması gerektiğinin altını çizen Uysal, "Gerçekten bu ülkeyi kurtarmak, bu ülkeyi geleceğe taşımak, bu ülkenin insanlarını ayakta ve umutlu tutmak istiyorsak, bugün sadece canımızı feda etmek yetmez. Bütün ömrümüzü feda edip bu ülkeyi ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.

"SİYASETİN DEĞİŞTİĞİNİ HALK BİLİYOR"

Siyasetin dilinin ve yöntemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, vatandaşın yalnızca günlük sorunların dile getirilmesini değil, bu sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin somut ve uzun vadeli planları görmek istediğini söyledi. Uysal, "Siyaset değişti. Siyasetin değiştiğini görmeyenler, işine öyle geldiği için böyle davranıyor. Halk, siyasetin değişmesi gerektiğini biliyor. Siyasetçilerin de siyasetin değiştiğini, halkın ne beklediğini ve ülkenin geleceğinin gerçekten kurtarılması gerektiğini bilmesi gerek. Halk, bunu hissetmeden kimseye güvenmiyor" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN VİZYONUNU KORUYAMADIK"

Türkiye'nin geçmişte elde ettiği kazanımların bugünün dünyasına taşınması gerektiğini belirten Uysal, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki bilim, planlama, eğitim, üretim ve ekonomik bağımsızlık anlayışının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin geçmişteki deneyimlerinden yeterince ders çıkaramadığını ifade eden Uysal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu koruyamadık" dedi.

"Unuttuğun her şey geleceğini karartır" diyen Uysal, tarihsel hafızanın bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturulması gerektiğini belirterek, "Hatırlayıp, geleceğe uyarlayıp, geleceği planlayıp toplumumuzu ayağa kaldırmak bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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