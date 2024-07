Muş Valisi Avni Çakır, yaylada besicilerle buluştu

Güncel

Muş Valisi Avni Çakır, yaz boyunca yaylada konaklayan besicilerle bir araya geldi.

Beraberindeki birim amirleriyle kente 39 kilometre uzaklıktaki Arı köyünün Harves Yaylası'na giden Çakır, burada hayvanlarını otlatan, bakımını yapan besicileri ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Bölgede önceki yıllarda terör nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatan Çakır, "Yöre halkı birçok ekonomik kaynaktan uzak kalmış. Bölgemizin terörden kazınması ve tekrar bir huzur beldesi haline gelmesiyle sadece bu yayla değil il genelindeki tüm yaylalarımıza canlılık geldi." dedi.

Yaylaların hayvan sürülerinin sesiyle şenlendiğini belirten Çakır, vatandaşın da tarım ve hayvancılık konusunda atalarından gelen yeteneğinin olduğunu ifade etti.

Fırsat buldukça yaylalara, köylere giderek vatandaşları ziyaret etmeye çalıştıklarını söyleyen Çakır, şunları kaydetti:

"İnşallah bölgemiz her alanda ilerler. Özellikle hayvancılık alanında çok daha ileri noktalara geleceğiz. Vatandaşımızın bu huzurun sağlanmasındaki emeği, çabası çok büyük. Sadece askeri ve kolluk tedbirleriyle terörü alt edemezsiniz, huzuru getiremezsiniz. Arkanızda dimdik duran vatandaşların olması lazım. Muşlular her daim devletin yanında olmuş. Kısa bir süre terörle alakalı sıkıntılar çekmiş olmakla beraber Allah'a şükür şu an terör tamamen bölgeden onların da destekleriyle kazınmıştır. Bundan sonra da diğer yaylalarda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz."

İl Özel İdaresi ekipleriyle Muş'taki tüm köylerin alt yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çakır, "Vatandaşımız bir taraftan şehir hayatını yaşayacak, bir taraftan da yayladan köy hayatından geri kalmayacak. Kentin geniş meraları var. Hayvanların tamamına yakını bu meralarda otlatılıyor. Bu hem ette hem de sütte verimi artırıyor. Küçükbaş hayvan varlığımız azımsanmayacak oranda. Bu anlamda ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Vatandaşımız ürettikleri ürünlerle kazanç elde ediyor." diye konuştu.

Yayladaki çocuklarla ilgilenen, hediyeler veren Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün eşlik etti.