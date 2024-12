Müzik Yapımcısı Richard Perry Hayatını Kaybetti

Güncel

ABD'li müzik yapımcısı 82 yaşındaki Richard Perry, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

ABD basınındaki haberlere göre, Perry'nin arkadaşı Daphna Kastner, müzik yapımcısının Los Angeles'ta kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Kastner, 82 yaşındaki Perry'nin kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

Rod Stewart, Ringo Starr ve The Beatles ile çalışan müzik yapımcısı Perry, 1972'de Carly Simon'un " You're so vain" şarkısının yapımcılığını üstlenmiş ve bununla ün kazanmıştı.