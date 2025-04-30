İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı - Son Dakika
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Politika

İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

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İBB'ye yönelik 2. soruşturma dalgasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 48 kişiden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da var.

30.04.2025 11:22
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Sulh ceza hakimliği, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında ev hapsine hükmetti. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 26 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde teşkil edilen çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi kullanırken gözaltına alından 30 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANAN İSİMLER

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk, CHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 4 diğer şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme, iş insanı Rasim Kaya, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, iş insanı Mete Mağden, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür A.Ş. Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu ve Metin Bal tutuklandı.

İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ FENALAŞTI

İkinci dalga operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da gözaltına alınmış ve dün gece saatlerinde ev hapsi cezası almıştı. Şafak Başa mahkeme çıkışında göğüs ağrısı nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye yatırılan Şafak Başa'nın kontrolleri yapılmaya başlandı.

İBB\'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu\'nun abisi de tutuklandı

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Son Dakika Politika İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Abuzer Kadayıf:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz deve yüküyle götürmüşler 136 75 Yanıtla
  • Sernazze:
    eveettt paris te tatillerde villa alırken paraları yerken iyiydi hesap zamanı ama sizin için farketmez savunmaya devam edin bu savunanlar ya bunlardan ya da menfaati olanlar......... 123 61 Yanıtla
    Onur Tecimer:
    Nerden biliyorsun belediyenin parası ile gittiğini? Yüksek lisans yapmış kariyer sahibi bir kadın, kocası zaten belediye başkanı olmadan önce de zengindi. Şu yorumları yapanlar sanırım ya ortaokul ve lise terk... 0 0
  • xpwzxtzxjq:
    Cumhuriyet tarihinin en büyük soyguncu çetesi. devamı gelir. trilyon lirayı bulan bir soygun. 86 54 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT laride tutuklayın parsel parsel satanlar Man Adası ayakkabı kutusu saatler 128 milyar dolar 51 78 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bademler yargılanacak 53 46 Yanıtla
    Alper Elma:
    sizin soyunuzun gücü yetmez ona 0 0
  • Fecri null:
    Vaybe, arkadaş bu devlete dürüst bir siyasetçi gelmeyecekmi, 72 19 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Belediyeyi aile çifliğine dönüştürmüşler 51 28 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ULAN BUNLARIN TÜM SÜLALESİ HIRSIZ ÇIKTI 52 10 Yanıtla
  • şakir:
    hükümet bütün tuşlara basmış görünüyor birini alıyor birini salıyor 38 18 Yanıtla
  • M ALİ:
    Dedesini de tutuklasınlar ! 40 8 Yanıtla
  • Nuriye1933:
    adamlar tam teşekküllü çete kurmuşlar.. belediyenin imkanlarını yemek için 24 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    tarihte bi terim vardir " bire kadar kiymak" yaptiklari bu. keser donerse sap fena isler o apayri.. cocuklarini da alin iceri mutlaka kopya falan cekmislerdir bi dersten. hic olmadi hoz icuyla bakmislardir. boyke yapinca ak oluyorsunuz di mi.. suyunuz secim sandigi geldigi zaman nasil isinmis anlayacaksiniz. erken secim hemen... 5 14 Yanıtla
  • sus ceo:
    Devleti soyanları herkes biliyor ve ilk seçimde Yüce Türk milleti tarafından sandığa gömülecek. Bu devletin malını soyanlar, eşe dosta peşkeş çekenler de birgün mutlaka yargıya hesap verecek. Kendi üzerimdeki pisliği başkasına atanlar halkın iktidarında yargılanacak. Hesap günü yaklaşıyor ve korkudan köpek gibi sağa sola saldırıyorlar. 6 12 Yanıtla
  • Lina@870400:
    yeminle millet kafayi yemis..350 bin geliri olan adam..Aylik 300 Bin tl resmi kira veriyor, sadece 300 Bin kura kira veren adamin Aylik gideri ne acaba..belliki adam lükse düskún Biri….halen çalmadi diyen angutlar var 12 2 Yanıtla
  • Cengiz Balcıoğlu:
    Çaldıkları para İstanbul Taksim ve Esenyurt gibi koca meydanlara dolar olarak bile sığmaz deve yükü nedir kardeşim... 5 2 Yanıtla
  • nev tu:
    GÖZALTI VE MAHKEME ZAMANI HELAL PARAYLA ALINAN SU VE KUMANYALAR HARAMZEDELERE DOKUNMUŞTUR HELAL YARAMIYOR 5 1 Yanıtla
  • aragorn:
    DİLEK TAŞŞŞ 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı - Son Dakika
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