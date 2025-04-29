Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor - Son Dakika
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Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

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Tostunun yarısını ikram ettikten sonra peşine takılan ve 'Yoldaş' ismini verdiği köpeğiyle birlikte Edirne'nin Keşan ilçesinden yola çıkan 38 yaşındaki Ömer Özer, "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla 3,5 yıldır Türkiye'yi gezerek her kentte fidan dikiyor.

29.04.2025 13:37
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Ömer Özer isimli vatandaş, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Edirne'nin Keşan ilçesinden yürüyüş başlattı.

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

HER ŞEY İKRAM ETTİĞİ TOST İLE BAŞLADI

"81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla yola çıkan Özer, tostunun yarısını ikram ettikten sonra peşine takılan "Yoldaş" ismini verdiği köpekle birçok anı biriktirerek şu ana kadar 64 il gezdi.

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

'YOLDAŞ' İLE 3,5 YILDIR YÜRÜYÜP FİDAN DİKİYOR

Gittiği her şehirde fidanları toprakla buluşturan Özer, uzun yolculuğun ardından 65. ili olan Amasya'ya ulaştı. Göynücek ilçesinde de fidan diken Özer, köpeğiyle ülkeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Kendisine "Seyyah Ömer" diyen Özer, 3,5 yıldır yürüyerek Türkiye turunda olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini söyledi.

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

"BAZEN GÜZEL MESCİTTE KALIYORUZ, BAZEN BİR KÖYLÜ MİSAFİR EDİYOR"

Yollarda çok farklı hikayelerle karşılaştığını anlatan Özer, şunları ifade etti: "Edirne Keşan'da peşime takılan çok tatlı köpek 'Yoldaş' ile adım adım 3,5 yıldır tüm Türkiye'yi gezip her ulaştığımız şehre bir fidan dikiyoruz. Buradan da Çorum Alaca tarafına doğru gideceğiz inşallah. Böyle bir yolculuk. Bazen Naçar Dağları'nda, bazen güzel mescitte veya bir otelde kalıyoruz, bazen bir köylü misafir ediyor. Dağ başında çadır kurup yağmurda, şimşeğin altında yattığımız da oldu. Rahat yerlerde yattığımız da oldu ama genellikle kırsal alandan gittiğimiz için gün boyu sürekli kafamızda hep aynı endişe oluyor; akşam nerede yatacağım, acaba su olan bir yer bulacak mıyım, erzağım yetecek mi, ne kadar kaldı ilçeye? Kilometre, yük hesabı bunlar; yaya olmanın handikapları. Yaya olmak, diğer yolculuklardan çok ayrı bir şey. Bizim de fidanlarımıza kıymet veren bu zor yolculuk aslında."

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

"YAVRULARINI BÜYÜTTÜM, TEKRAR YOLA ÇIKTIK"

Köpeğiyle tam bir dost olduğunu dile getiren Özer, kendisine verdiği tosttan sonra peşine takıldığını söyledi. "Bir güne, iki güne gider.' dedim, gitmedi." ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti: "'Madem geliyorsun adın (Yoldaş) olsun.' dedim. Trakya'dan İstanbul'a geldim, hamileymiş meğer yürüyemedi. Veteriner dedi ki, 'Böyle yürüyemez.' Götürdük eve Manisa'ya, 4 ay yavrularına baktım, büyüttüm, tekrar yola çıktık.

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor

"BENİM İÇİN CANINI FEDA EDEN BİR 'YOLDAŞ' OLDU"

Tekrar yavruları oldu, Ordu Bolaman'dan Sivas Şarkışla'ya kadar 3 yavruyu elimde taşıdım, sahiplendirdim. Sonra oradan Adana'ya indik. Nihayet kısırlaştırmasını yaptık, yolda rahat etsin diye. Bir sürü çile. Ayıların, domuzların içinde çok kaldığımızda 'Yoldaş' nöbetçi oluyor. Sabaha kadar çakal kovaladığı, bacağının yaralandığı da oldu. Birçok şey yaşadık ama benim için canını feda eden bir 'Yoldaş' oldu."

Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor
Köpeği \'Yoldaş\' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bülent yılmaz:
    YouTube da izliyorum herkese tavsiyem seyyah ömer köpeği yoldaş 0 0 Yanıtla
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