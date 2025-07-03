Narin Güran Cinayetinde Tutukluluk Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Narin Güran Cinayetinde Tutukluluk Süreci

Narin Güran Cinayetinde Tutukluluk Süreci
03.07.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili sanıkların tutukluluk hallerine itiraz reddedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları reddetti. Mahkeme Başkanı ise Yüksel ve Enes Güran'ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALAR OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI, MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU

Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce incelendi. 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oy çokluğuyla onandı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları inceledi. Daire, önceki tutukluluk kararında düzeltilmesi gereken bir husus bulunmadığını belirtti. Sanık avukatlarının itirazları ayrı ayrı reddedildi. Dairenin kararında değişiklik yapılmasına gerek görülmedi. Kararlar oy çokluğuyla alındı ve dosya, itirazların değerlendirilmesi için 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

MAHKEME BAŞKANI YİNE ŞERH KOYDU

Mahkeme başkanı, sanıklar Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde, istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini sıraladı. Mahkeme başkanı ayrıca, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz aşamasında sunulan Hindistan merkezli adli bilişim firması BFI'nın raporunda, olayın gerçekleştiği Arif'in ev ve ahır bölgesinde insan hareketliliği olmadığının tespit edildiğine dikkat çekti. Bu raporun, Ulusal Kriminal Büro ve Prof. Labudde'nin hazırladığı raporlarla birlikte değerlendirildiğinde kesin kanaate varmaya yeterli nitelikte olmadığı, aksine mevcut şüpheyi daha da zayıflattığı görüşünü dile getirdi. Başkan, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kriterleri doğrultusunda, sanıklar Yüksel ve Enes Güran bakımından tutukluluğun devamının ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Mevcut delil durumu itibariyle bu aşamadan sonra tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin Yargıtay incelemesi için geçecek süre de nazara alınarak telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olma ihtimalinin bulunduğu gözetilmek suretiyle haklarında CMK m.109/3-a-j uyarınca yurt dışına çıkamamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak derhal tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmamaktayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayetinde Tutukluluk Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

00:33
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
10:02
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 01:19:49. #7.13#
SON DAKİKA: Narin Güran Cinayetinde Tutukluluk Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.