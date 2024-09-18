Narin Güran'ın Cinayetinin Ardındaki Travma ve Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran'ın Cinayetinin Ardındaki Travma ve Toplumsal Sorumluluk

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, cinayetle ilgili toplumsal travmayı ve çocukların korunması gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, Narin'in ölümünün sadece Diyarbakır'ın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirtti ve cinayetle ilgili soruların yanıtlarının bulunması için mücadele edeceklerini ifade etti.

18.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün Narin'in ölümü toplumda travma yaratmıştır. Artık hiçbir anne kendi çocuğunu en yakınına dahi bırakmaya korkar hale gelmiştir. İşte bu toplumsal travma sadece Diyarbakır'ın travması değil, İstanbul'un da Ankara ve İzmir'in de travmasıdır" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki Narin'in mezarına çiçek bırakan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve beraberindekiler, dualar okudu. Burada açıklama yapan Hatimoğulları, Narin'in ölümü üzerinde devasa bir sır perdesi olduğunu belirterek,  "Ama şunu bilmeliyiz ki Türkiye'de binlerce Narin var. Hikayesi bilinmeyen, yaşadığı cinsel istismarı en yakınındakine söyleyemeyen, yaşadığı şiddeti en yakınındakine söyleyemeyen binlerce çocuk var. Binlerce çocuk bu şekilde katlediliyor. Katil erkek egemen sistemin ta kendisidir, katiller bu sistemin ve iktidarın ta kendisidir ve yerellerdeki mikro iktidarcıklardır. Narin'in öldürülmesi de kadın cinayetleri de politiktir. Çocuklar bu toplumun geleceğidir. Çocukların mutlu bir şekilde eğitim görebilecekler ve oyun oynayabilecekleri ortamın sağlanması başta büyüklerin, toplumun ve kamunun görevidir. Çocukları korumak kamunun görevidir. Çocukları koruyacak yasalarda ısrarcı olmak kamunun görevidir" dedi.

'Narinlere sahip çıkamamış olduk'

Çocukların yaşayabileceği, istismara uğramayacağı bir toplum düzeni kurmanın kamunun görevi olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Biz büyüklerin de görevidir böyle bir toplumu yaratmak. Bunu yaratamadığımız için Narinlere sahip çıkamamış olduk. Sevgili Narin'in ölümünü diğer ölümlerden ayıran çok önemli bir özellik var. Çocuklar toplumun geleceğidir, evet ama aynı zamanda çocuklar çocuk olarak da toplumun öznesidir, parçasıdır. Onlara yapılan müdahaleleri, hele Tavşantepe'de doğmuşsanız işte kaderleri Narin gibi.  Ancak biz bu kaderi değiştirebiliriz" diye konuştu.

'Narin'in nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü neden gizleniyor?'

Narin'in cinayetinin aydınlatılamamasına da tepki gösteren Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bizlere Narin'in ölümünü siyasi olarak ifade etmeyin diyorlar. Külliyen yanlıştır bu yaklaşım. Bizler başından beri soruşturma sürecini etkilememek için gözlemlerimizi kamuoyuyla paylaşmadık. 19 gün geçtikten sonra Narin'in nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü neden gizleniyor? Tavşantepe'de neleri gizlemektedirler? Bu sorular kamuoyuna açıklanmadı. Bunları koruyan anlayış, bunları koruyan kolluğun içindeki örgütlenmeler, derin devletin içindeki örgütlenmeler bu soruları sormamızdan rahatsız. Bunun farkındayız. Ama biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. En profesyonel mafyanın işlediği cinayeti bile açığa çıkarabilecek alt yapıya sahip olan kolluk, bütün birikimini ve kriminal bilgisini Narin'in cinayetinin, nasıl katledildiğinin, niye katledildiğinin açığa çıkmasını engellemek için kullanmıştır."

'Artık hiçbir anne kendi çocuğunu en yakınına dahi bırakmaya korkar hale gelmiştir'

Hatimoğulları, Narin'in öldürülmesinin ardından toplumda travma yarattığına dikkat çekerek, artık annelerin çocuklarını en yakınlarına dahi bırakmaya korkar hale geldiğini söyledi. Hatimoğulları "İşte, sevgili Narin'in, o 8 yaşındaki küçücük kızın ölümünün ardından bütün toplumu ilgilendiren devasa sorular ve sorunlar bırakmıştır. DEM Parti olarak, sevgili Narin'in katilleri açığa çıkarılana kadar bu soruların yanıtlarını soracağız. Bu davayı takip edeceğiz. Bugün Narin'in ölümü toplumda travma yaratmıştır. Artık hiçbir anne kendi çocuğunu en yakınına dahi bırakmaya korkar hale gelmiştir. İşte bu toplumsal travma sadece Diyarbakır'ın travması değil, İstanbul'un da Ankara ve İzmir'in de travmasıdır. İşte bizler bunun için Narin'in davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk istismara uğramayıncaya kadar, bütün çocukların üzerindeki şiddet ortadan kalkıncaya kadar, çocukların gerçekten oyun parklarında kaygısız oynayacakları ortamı yaratana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Narin Güran\'ın Cinayetinin Ardındaki Travma ve Toplumsal Sorumluluk
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Narin Güran, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran'ın Cinayetinin Ardındaki Travma ve Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın Cinayetinin Ardındaki Travma ve Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement