Narkoçelik-33 Operasyonunda 1 Ton 521 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ olmak üzere 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında 1 ton 521 kilogram uyuşturucu, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.